نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل ببجي أحدث إصدار PUBG MOBILE 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر ببجي أحد الألعاب التي أحدثت ضجة في العالم بأكمله، حيث يرغب الكثيرون في معرفة كيفية تحميلها وهذا ما سنوضحه خلال مقالنا هذا، بالإضافة إلى أنه يُمكنك لعبها بشكل منفرد أو بشكل جماعي على حسب رغبتك، كما يمكنك مشاركة الأصدقاء عن بُعد في أكثر ألعاب البقاء إثارة وشعبية في العالم أجمع.

لعبة ببجي

تمتلك هذه اللعبة إصداران واحد منهم عادي والأخر لايت، وقد استطاعت PUBG أن تجذب الكثيرين من كل مكان، وأصبحت إدماناً لكل من يلعبها ويتقنها، مما دفعهم للبحث عن طرق للترقي والوصول إلى أعلى المستويات بها، والبقاء حياً حتى النهاية.

والجدير بالذكر أنها لعبة تحتاج إلى دفع أموال بعض الوصول إلى مستويات مُعينة لكي تحصل على شدات ولكن هناك طرق يُمكنك من خلالها الحصول على شدات في تلك اللعبة دون دفع أي أموال.

من هو مؤسس pubg؟

يتساءل الكثيرون عنه وهو يُدعى Brendan Greene الذي يبلغ من العمر 43 عام، حيث قام من قبل بإطلاق العديد من الألعاب ولكن لعبة ببجي تختلف كثيراً عما قبلها لأنها اجتاحت العالم بأكمله وحققت شعبية ونجاح منقطع النظير.

طريقة تحميل لعبة ببجي

يبحث عشاق اللعبة عن الرابط الرسمي الذي يُمكنهم من استقبالها على الأجهزة الخاصة بهم من خلال جوجل بلاي، لكي يستمتعون باللعب مع الأصدقاء بشكل مستمر، بالإضافة إلى وجود تحديات كثيرة بها تجعلك لا ترغب في التوقف عن المغامرة مطلقاً.

رابط التحميل:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig&hl=en

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال تحميل ببجي، وأوضحنا المزيد من التفاصيل حولها.