نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حذف حساب انستقرام نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة صادقة يستخدمها في حذف حساب انستقرام نهائيا، فهناك العديد من الطرق الغير صادقة التي تكون سبب في حيرة الكثير من الأشخاص، واليوم سأقدم لك طريقة مضمونة لحذف الانستقرم نهائياً.

حذف حساب انستقرام نهائيا من الويب

يتيح لك الويب طريقة مختصرة في حذف الحساب نهائيا، ولكن عليك باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح المتصفح والذهاب مباشرة إلى صفحة حذف الحساب، من خلال الضغط على هذا الرابط اضغط هنا.

سيقدم لك الانستقرام العديد من المحاولات، التي تجعلك من الممكن التراجع عن الحذف.

سيطلب منك إضافة كلمة المرور، قم بإدخالها واضغط على حذف الحساب نهائياً.

بالأخير سيظهر لك زر موافق قم بالضغط عليه، لتأكيد أن كنت ترغب في الحذف.

وهذه الطريقة تعتبر سهلة جداً مقارنة بالطريقة التي تم ذكرها سلفاً، فتتيح لك الدخول على إعدادات الحذف مباشرة، ولكن قبل أن تقوم بحذف الحساب تأكد من عدم الرغبة في جميع الملفات المتواجدة بالحساب قبل حذفه.

حذف حساب الانسقرام من الهاتف المحمول

يمكنك حذف حساب الاستقدام نهائياً عبر استخدام التطبيق نفسه، تابع الخطوات:

قم بفتح تطبيق انستقرام، وسجل دخولك بالطريقة المعتادة، لتنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق.

قم بالنقر على الصورة الشخصية الخاصة بالحساب، لينتقل بك إلى الملف الشخصي.

ثم بعد ذلك قم بالانتقال إلى الإعدادات التي تجدها عند الضغط على الثلاث شرطات أو الثلاث نقط فلكل هاتف نظام معين.

ثم قم بالضغط على مركز المساعدة.

قم باختيار إدارة الحساب، ثم قم باختيار حذف الحساب وستجده مظلل باللون الأزرق، قم بعد ذلك بتوضيح سبب حذف الحساب.

بالأخير سيطلب منك إضافة كلمة المرور؛ حتى تتم تأكيد الحذف.

ثم اختار حذف الحساب نهائياً.

فهذه الطريقة مضمونة جداً في حذف حساب انستقرام نهائيا.

حذف حساب انستقرام نهائيا سهلاً ولا يحتاج إلى أي مجهود، ولكن هناك العديد من الطرق التي تمكنك من حذف الحساب نهائياً، فقد قمنا بشرح أفضل طريقتين لحذف الحساب، ولكن لابد أن يوجد لديك كلمة السر الخاصة بالحساب حتى تتمكن من حذفه.