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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فرى فاير مجانا والتي يبحث عنها كافة رواد وعشاق الألعاب الالكترونية الأكثر شهرة على مستوى العالم، حيث تعتبر لعبة فرى فاير من أكثر الألعاب الالكترونية شهرة في الآونة الأخيرة والتي يقوم أكثر من مليون لاعب ولاعبة بممارستها من مختلف أنحاء العالم، وتعد هذه اللعبة أحد الألعاب القتالية الرياضية والتي تتطلب العديد من الجواهر حتى يبقى اللاعب تخطي مستويات اكبر وترقية أعلى.

طريقة شحن جواهر فرى فاير

اما عن النمط الخاص بلعبة فري فاير والتي تبدأ بمشاركة ما يقارب من 50 لاعب والذي ينزلون في وسط جزيرة ويقومون بالبحث عن الأسلحة وتحميلها والتقاتل فيما بينهم في محاولات البقاء على قيد الحياة والبقاء حيا حتى انتهاء اللعبة والقضاء على كافة اللاعبين الآخرين، وعليه يتطلب حصول اللاعبين على العديد من الجواهر حتى يتمكنوا من البقاء باللعبة لوقت أطول والفوز بها، ويمكن تحميل لعبة فرى فاير من خلال متجر جوجل بلاي أو متجر أجهزة الآيفون حيث تقوم بكتابة اسم اللعبة في شريط بحث متجر جوجل او اب ستور لتقوم بعدها بتثبيت اللعبة على جهازك.

طريقة شحن الجواهر مجانا

أما عن طريقة شحن الجواهر الخاصة بلعبة فرى فاير القتالية مجانية فتتم عن طريق تغيير مقر حساب المستخدم من مصري او عربي إلى حساب اجنبي امريكي، حيث بعد القيام بتحميل اللعبة تقوم بالضغط على اعدادات المتجر الخاصة بحساب المستخدم، وتقوم باختيار وتحديد العنوان من خلال الخريطة

لتقوم بعدها باختيار المكان من على الخريطة في منطقة أمريكا، وإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك باللغة الإنجليزية وبذلك تضاف إليك الجواهر المجانية ترحيب لك، كما يمكنك إضافة الجواهر من خلال طلبها من الأصدقاء بطاقات جوجل المختلفة، ومن خلال دعوة الأصدقاء للقيام بلعب اللعبة.