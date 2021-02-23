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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بدون فيزا مجانا 100% خطوات شحن شدات لعبة ببجي لعبة ببجي من الألعاب القتالية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، كما أنها من الألعاب المحببة لدى الكثير من الأشخاص ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أسهل الطرق لشحن شدات لعبة ببجي. شحن شدات ببجي موبايل من خلال ال iD عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي.

يتم تحديد الدولة “المملكة العربية السعودية”.

وبعد ذلك سوف تجد لعبة ببجي، فعليك بالضغط على أيقونة الذهاب.

يتم اختيار فئة الشدات التي تناسبك، وذلك من خلال الفئات المتواجدة في الموقع.

يكتب ال iD في الخانة الفارغة أمامك.

عليكم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبك، من ثم اختيار كمية الشدات.

يتم الضغط على أيقونة “ادفع الآن” الموجودة أمامكم في الجزء السفلي.

يتم تشغيل لعبة ببجي، من أجل الذهاب إلى البريد واستلام الشدات. شحن شدات لعبة ببجي من خلال الرصيد يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي.

الضغط على لعبة ببجي الموجودة في الصفحة الرئيسية.

يتم اختيار فئة الشدات التي ترغب في شرائها، ثم قم بكتابة رمز ال أي دي الخاص بك في لعبة ببجي.

الضغط على كلمة “حسناً” ثم قم باختيار Pay By Mobile.

وفي النهاية قم عزيزي القارئ باختيار كمية الشدات والنقر على عملية الدفع، من ثم الذهاب إلى البريد لاستلامها. خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي

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