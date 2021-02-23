نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل فورت نايت على الجوال والبلاي ستيشن مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحميل فورت نايت 2021، لعبة فورت نايت واحدة من أفضل الألعاب القتالية، حيث أن اللعبة واجهت هجوم كبير من شركتي آبل وجوجل وبالتالي تم حذفها ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال أسهل الخطوات لتحميل لعبة فورت نايت.

خطوات تحميل فورت نايت 2021

تحميل فورت نايت على الكمبيوتر لعبة فورت نايت من أشهر الألعاب القتالية التي اكتسبت شعبية كبيرة في وقت قصير مقارنة بباقي الألعاب الأخرى، فأصبح من السهل الآن تحميل فورت نايت 2021 على أجهزة الأندرويد والآيفون ولكن يفضل الكثير منا تحميلها على أجهزة الكمبيوتر لتمكن أكثر في اللعب، ولذلك سنقدم لكم الآن خطوات تحميل اللعبة على الكمبيوتر:

لكي تتمكن عزيزي القارئ من تحميل فورت نايت يجب أن تكون مالك لحساب على موقع الشركة Epic Games.

من صفحة البحث على الموقع يتم تحميل Epic Games Launcher، وإذا تم اتمام عملية التحميل يتم النقر على ويندوز.

وبعد أن يتم تحميله وتنصيبه، عليكم بفتح الملف من على الجهاز وسوف تتلقى رسالة من أجل إجراء التغيرات على الجهاز الخاص بك، فعليك بالنقر على كلمة “نعم”.

تحميل فورت نايت

ومن نافذة مشغل البرنامج يقوم البرنامج بتحديث وتثبيت نفسه، وبعد ذلك سيطلب منك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على موقع الشركة.

وبعد فتحه مباشرة فسوف تتمكن من البحث على لعبة فورت نايت ويتم النقر على زر Get، المتواجد أمامكم في أسفل الزاوية اليمنى.

يتم النقر على المكتبة الموجودة في الجانب الأيسر، والبدء في تشغيل اللعبة.