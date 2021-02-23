نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تنزيل ماين كرافت حرب السرير Bed Wars وكيفية تحميل Minecraft الأصلية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من محبي ماينكرافت للجوال أو الكمبيوتر يبحثون عن كيفية تنزيل مود ماين كرافت حرب السرير والتي تسمى أيضا ماب ماين كرافت، حيث أن مودات لعبة ماين كرافت من ضمن التطبيقات التي تهم اللاعبين أن يحصلوا على خرائط شيقة في اللعبة، ويأتي مود حرب السرير (Bed Wars) الذي يجمع لاعبين 4×4 من أجل الحفاظ على السرير وحمايته من التكسير بواسطة الأعداء، لهذا نقدم لكم في موقع ثقفني كيفية تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية وتنزيل خرائط ماينكرافت للعبة.

ماين كرافت حرب السرير

لابد حتى تتمكن من اللعب أن تقوم بـ تحميل ماين كرافت الأصلية على جهازك الأندرويد أحدث إصدار 1.16، أو تحميلها على الكمبيوتر، ومعرفة كيف تلعب Minecraft على الكمبيوتر بسهولة باستخدام الأسهم وأزرار الكيبورد، كما قدمنا لكم مودات ماين كرافت الهروب من السجن، ومود الأسلحة، وحاليا نشرح لكم ذلك المود والذي يحتاج من اللاعبين القتال للحفاظ على السرير وحمايته.

كيفية تنزيل مودات ماين كرافت

خطوات سهلة وبسيطة تمكنك من تحميل مودات ماين كرافت للاندرويد من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي نظام تشغيل الهاتف الذكي، ثم كتابة ( Bed Wars) في بحث متجر google play، وهنا يظهر لكم اكثر من تطبيق يحتوي على هذا المود، ونقدم لكم شرح لإحدى التطبيقات الحاصلة على 4.2 من النجوم في تقييمات المستخدمين.

فيديو يشرح حرب السرير ماين كرافت

متطلبات تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية

كما سبق وشرحنا في المقالات السابقة حول كيفية تحميل ماين كرافت الإصدار الأخير، فان يتطلب منك الدخول على المتجر والشراء من خلال الايدي (بطاقة اللاعب)، من متطلبات اللعبة:

أن تنشئ حساب في مايكروسوفت اوفيس في حال تنزيلها للكمبيوتر

الإصدار الحالي 1.16.201.01

حجم اللعبة: 145.9 ميجابايت

شرح ماب ماينكرافت Bed Wars

اللاعبون في هذا الماب يحمون السرير بما لديهم من أدوات وأسلحة

تقسيم اللاعبين إلى 16 لاعب على 4 فرق

يتم إرسال كل فريق إلى جزيرة مختلفة

يقوم العدو ببناء جسر للذهاب إلى السرير وتدميره

على اللاعبين استخدام المعدات والكتل المتاحة لهم للوصول إلى النهاية على قيد الحياة والفوز

متطلبات تنزيل ماب Bed Wars

هذه التطبيق يحتاج إلى مساحة 97M

الإصدار الحالي: 2.1.6

يحتاج اندرويد : 4.1

بلغت عمليات التثبيت اكثر من 50 مليون عملية