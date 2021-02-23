نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي 2021 whatsapp gold يصرح عن خاصية الخصوصية الجديدة لتكون أهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتشر استخدام تطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold في وقتنا الحالي بعدد كبير من الدول بالوطن العربي، حيث أنه يعد من أشهر التطبيقات المعدلة وهو ناتج تعديل تطبيق واتساب الأصلي وإضافة له العديد من الخواص والمميزات التي يبحث عنها المستخدمين في جميع التطبيقات ولم يتمكنوا من الوصول إليها، ومن الجدير ذكره أن من قام بهذه التعديلات هي شركة عربية الأصل، والهدف من ذلك هو إرضاء الكثير من العملاء وزيادة الخصوصية والأمان للمستخدمين وبالتالي يزداد الإقبال عليه بشكل كبير على واتس اب جولد.

أنواع واتساب الذهبي whatapp gold 2021

يوجد من واتساب الذهبي ثلاثة أنواع مختلفة، وهما ما يلي:

واتساب يتمتع باللون الأزرق ويطلق عليه اسم wa، ولكن يتم استخدامه مكان النسخة الأصلية لواتساب على رقم الهاتف.

واتساب يتمتع باللون الذهبي ويطلق عليه اسم wa2، ويمكن أن يتم استخدامه بجانب تطبيق واتساب الأصلي ولكن يتم استخدام به رقم هاتف آخر.

واتساب يتمتع باللون الأحمر، ويمكن استخدام هذا التطبيق مع تطبيقات واتساب كثيرة أخرى حسب الرغبة.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

يوجد العديد من الخواص التي تميز هذا تطبيق واتساب الذهبي whatapp gold 2021 عن غيره، ومن أهمها ما يلي:

إمكانية عمل مكالمة جماعية بها أكثر من صديق، وذلك بشكل مجاني دون أي رسوم.

تواجد العديد من الملصقات في واتساب الذهبي.

بعد أن يحذف المرسل الرسالة يمكن أن يستعيدها المستخدم مرة أخرى.

يهتم هذا التطبيق بإجراء تحديثات مستمرة لإضافة الخصائص الجديدة للتطبيق والحفاظ على تطوره.

يعتبر التطبيق آمن جداً لأنه ضد الحظر، وبالتالي يمكنكم استخدامه بأمان.

الخصوصية في تطبيق واتساب الذهبي

يحرص تطبيق واتساب جولد على توفير أكبر قدر من الخصوصية لمستخدميه، ومن أمثلة هذا الآتي:

يمكن أن يخفي المستخدم آخر ظهور له على الواتساب من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق.

إمكانية التحكم في إظهار وإخفاء حالة الظهور وهي متصل الآن، وأيضاً التحكم في جملة يكتب الآن ويسجل مقطع صوتي.

يمكن من خلال استخدام هذا التطبيق استخدام رقمين، فلا يتم تحديد رقم واحد.

لمواجهة الفضول والتطفل يمكنكم وضع رقم سر على المحادثات التي ترغبون في إخفائها بكل سهولة.