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عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي في بطولة إفريقيا 2021 بدور المجموعات، حيث بدأت القناة مؤخراً بنقل جميع المباريات المشفرة التي تنقلها مجموعة قنوات بي أن سبورت الرياضية بشكل مجاني، كما تقوم القناة بنقل مباريات البطولة الكنفدرالية، لذا يمكن للمشاهدين متابعة مبارة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م، كما تقوم قناة مكسبي الرياضية بنقل مبارة الزمالك وتونجيت السنغالي المقرر نقلها علي قناة مكسبي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م، حيث يحصد الزمالك على نقطة واحدة من تعادله مع فريق مولودية الجزائر الأسبوع الماضي.

تردد قناة مكسبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي في بطولة إفريقيا 2021

ينتظر الملايين من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي مشاهدة مبارة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني على مكسبي الرياضية مجاناً التي ظهرت مؤخرا علي الساحة الرياضية منذ بدء بطولة كاس العالم للأندية التي أقيمت في قطر 2021 والذي حقق فيه النادي الأهلي المركز الثالث، وبدأت البطولة الأفريقية ووصل النادي الأهلي إلي دور المجموعات، حيث فريق الأهلي المصري فوز ساحق في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات بثلاثية نظيفة على فريق الهلال السوداني ويسعى الفريق الأهلي بالفوز في الجولة الثانية على بطل تنزانيا ليقترب من الصعود على رأس المجموعة، ليواصل تحقيق النجاح والفوز بالبطولة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه، لذا يمكنكم مشاهدة المبارة على قناة مكسبي الرياضية على ترددها الجديد كما يمكنكم متابعة المبارة علي قناة bein sport كما تعد ابرز القنوات المصرية التي تقوم بنقل المباريات الأفريقية علي القمر الصناعي نايل سات قنوات اون تايم سبورت.

كيفية ضبط تردد Maksabi علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11411 القناة مكسبي الرياضية معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H

كما يتمكن المشاهدين متابعة مباريات كرة الحصرية على القمر الصناعي يوتل سات الجديد على التردد:

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

التشكيل المتوقع للنادي الاهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ايمن اشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة،

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، والتربوليا، حسين الشحات.

يسعى المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب أفريقي موسيماني في تامين منطقة الوسط وتضيق المساحات في منتصف الملعب، والاعتماد علي القادمون من الخلف.

أبرز المباريات التي تقوم القناة بنقلها خلال الفترة المقبلة جميع مباريات تصفيات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري وإبطال الكأس على تردد قناة مكسبي الرياضية.