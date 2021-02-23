نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23/2/2021 سعر الذهب في مصر اليوم والتي نستعرضها لكم وفقا لاخر التحديثات القادمة من غرفة التجارة والصناعة ومباشرة من سوق الصاغة، ويتناول مختلف المواطنين عمليات البحث يومى عن التغييرات التي طرأت في أسعار المعدن النفيس أما بالنسبة للسوق العالمى والتي بدور تؤثر على تغييرات السوق المحلي المصري، وتختلف أسباب تطلع المواطنين للتعرف على الأسعار حيث يتجه البعض إلى اتباع أسلوب الادخار الآمن بينما يتجه اخرون لتفقد الأسعار على سبيل الاستثمار أو التجارة تبادل الهدايا أو التجهيز للزواج.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت سوق الصاغة المحلية في مصر ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في صباح اليوم ب 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد عن ختام تعاملات ليلة أمس ويأتي هذا على إثر ارتفاع سعر اوقية الذهب عالميا والتي سجلت 1808 دولار أمريكي بارتفاع تبلغ قيمته 10 دولار عن ختام التعاملات بأسعار أمس، ليسجل بذلك سعر المعدن النفيس عيار 21 جم 791 جنيه، وهو أكثر عيارات الذهب التي يتم تداولها في سوق العرض والطلب على مستوى محافظات الجمهورية.

سعر الذهب اليوم

ليتجه بذلك المعدن النفيس بتعويض جزء من خسائره التي تكبدها خلال الفترة الماضية حيث أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 2.80% ليصل سعر اوقية الذهب لأقل مستوياتها على مدار 11 أسبوع متتالي حيث سجلت 1760 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن خلال الفترة المقبلة سيشهد سوق انتعاشا مرة أخرى كما أوضح أن تلك الأيام هي أنسب فترة للاستثمار الأمن وعمليات الادخار التي ستدير ربحا مضمونا على مدار السنوات المقبلة، أما عن أسعار المعدن النفيس الأخرى حيث سجل ذهب عيار 24 جم 904 جنيه بينما بلغ سعر الجنيه الذهب والذي يعادل سعره وزن 6 جم من الذهب 6328 جنيه.

اسعار الذهب في مصر اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 901 إلى 903 عيار 22 826 إلى 828 عيار 21 788 إلى 790 عيار 18 675 إلى 677 عيار 14 525 إلى 527 عيار 12 450 إلى 451 الاونصة 28,008 إلى 28,079 الجنيه الذهب 6,304 إلى 6,320 الكيلو 900,571 إلى 902,857