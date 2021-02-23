نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23/2/2021 سعر الذهب والعملات العربية والأجنبية في المملكة العربية السعودية اليوم والتي نستعرضها لكم وفقا لاخر تحديثات البنك المركزى السعودى، حيث يتجه المواطنين بمختلف الفئات للاطلاع بشكل يومى على تقارير الأسعار الخاصة بالعملات والمعدن النفيس وفقا لاتجاه كلا منهم هناك طبقة رجال الأعمال والمستثمرين والذي يعد تغير الأسعار أمر هام لما يؤثر بدوره قيمة الأسهم والسندات والتعاملات المصرفية الخاصة بهم، وكذلك التجار وغيرهم ممن يتجه نحو الادخار المضمون.

اسعار الذهب بالسعودية اليوم

يشهد سوق الذهب في المملكة السعودية ارتفاعا في أسعار الذهب والذي يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا وذلك بعد سجل المعدن النفيس ادنى مستويات أسعارها لمدة 11 أسبوع تواصل يحاول بهذا الارتفاع تعويض جزء بسيط من تلك الخسائر، ويسجل ذهب عيار 21 جم سعر 189.68 ريال سعودى وهو من أكثر عيارات المعدن النفيس تداولا ليس فحسب بالسوق المحلى السعودي بل على مستوى الوطن العربي بأسره، بينما سجلت اوقية الذهب سعر 6.742 ريال سعودي فيما بلغ سعر الريال الذهب ألف ريال و517.

أسعار العملات في السعودية

أما عن الأسعار المصرفية الخاصة بعدد من العملات العربية والأجنبية اليوم في السعودية والتي شهدت استقرار نسبي في سعر الورقة الخضراء حيث سجل الدولار 3.75 ريال سعودى، بينما استقرت العملة الأوروبية اليورو عند سعر 4.54 ريال سعودى.

وفقا لتقارير خبراء الاقتصاد فقد بدأ الدولار الامريكى في تقليص حجم خسائره التي تكبدها خلال الفترة الماضية والتي تنوعت أسبابها بسبب جائحة كورونا والانتخابات الرئاسية الامريكية، كما ارتفعت قيمة عوائد السندات التابعة للخزانة الأمريكية، أما عن أسعار عدد من العملات العربية أمام الريال السعودى حيث سجل الجنيه المصري 0.24 ريال سعودى بينما سجل الدرهم الاماراتى 1.02 ريال.

اسعار الذهب بالسعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, February 23, 2021 02:34 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 218.35 ريال $58.22 سعر الذهب عيار 22 200.16 ريال $53.37 اسعار الذهب عيار 21 191.06 ريال $50.95 اسعار الذهب عيار 18 163.77 ريال $43.67 سعر الذهب عيار 14 127.37 ريال $33.96 سعر الذهب عيار 12 109.18 ريال $29.11 اسعار أوقية الذهب 6,791 ريال $1,811 اسعار جنيه الذهب 1,529 ريال $407.56 اسعار كيلو الذهب 218,354 ريال $58,222