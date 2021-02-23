نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 23/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 23/2/2021 سعر الدولار في سوريا اليوم والتي بدأت بها تعاملات الصباح حيث يبحث عنها مختلف فئات المواطنين في سوريا في ظل الوقت الراهن والازمة الصعبة التي تمر بها سوريا من هدم للبنية الأساسية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين لنسب تخطت حاجز الـ 96% من اجمالي السكان، ويعاني المواطنون بسوريا من ازمة كبيرة بسبب النزاعات الداخلية وارتفاع الضرائب وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع الراهنة في البلاد مع القيود الموضوعة من قبل الحكومة الامريكية.

سعر الدولار اليوم

تسببت الحروب التي خاضت بها سوريا منذ عام 2011 حتى الوقت الراهن في ارتفاع أسعار العملة الخضراء مقابل الليرة السورية بشكل غير منطقي على الإطلاق مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ به وليست الغذائية فقط بل كافة المنتجات والسلع الاستهلاكية، ويحقق الدولار الأمريكي ارتفاع جديد في تعاملات صباح اليوم المصرفية.

حيث يسجل الدولار في تعاملات السوق السوداء الموازي 3415 ليرة للشراء بينما سجل سعر البيع 2460 ليرة، أما عن سجل التعاملات المصرفية للدولار أمام الليرة في البنك المركزي السوري حيث سجلت 1256 ليرة سعر البيع، بينما بلغ سعر الشراء 1250 ليرة سورية، من الجدير ذكره أن البنك المركزي بسوريا كان قد اصدر بيانا الأسبوع الماضي يؤكد قيام الحكومة بمحاولات السيطرة على السوق السوداء ومضاربة العملة وأنه قد تم بالفعل مصادرة كمية كبيرة من الأموال بمختلف العملات.

أسعار العملات في سوريا

أما عن أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية الأخرى مقابل الليرة السورية في السوق الموازي؛

سجل اليورو الأوروبي 4143 ليرة للشراء في مقابل 4203 ليرة للبيع، اما الريال السعودي سجل سعر الشراء 909 ليرة بينما بلغ سعر البيع 924 ليرة سورية.

اسعار الدولار في سوريا اليوم