نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد والكمبيوتر 2021 تحميل Minecraft for free في المقال التالي

عمر شويل - جدة واليك كيفية تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد والكومبيوتر بطريقة مجانية تماما وأيضا بطريقة رسمية، حيث يوجد في في ماين كرافت اكثر من 126 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من عام 2020، وقد باعت أكثر من 200 مليون نسخة منذ إنشائها. بالإضافة إلى أنها مناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك اللاعبين العرضيين والمخضرمين. من السهل الالتقاط واللعب، مع منحنى تعليمي قصير مما يعني أن أي شخص يريد الدخول في اللعبة يمكنه القيام بذلك مع القليل من الضجة.

تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد

هل تريد بناء إبداعاتك الخاصة في Minecraft؟ ستحتاج إلى تنزيل التطبيق المجاني على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر أولاً والآن سنتعرف على خطوات تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد:

قم أولا بالبحث عن صفحة TechTudo في محرك البحث جوجل.

بالوصول إلى صفحة قم بالبحث عن Minecraft.

ثم قم بتحديد الإصدار التجريبي من Android.

ثم انقر فوق كلمة “تنزيل” لمتابعة التنزيل.

وبعد الانتهاء انقر فوق “تثبيت”.

وأخيرا قم بالاستمتاع باللعبة على هاتفك المحمول.

تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

تعد لعب ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمرًا سهلاً عن التحميل على الجوال يجب عليك زيارة BlueStacks والضغط على “تنزيل ماين كرافت على الكمبيوتر”. إذا لم يكن لديك BlueStacks مثبتًا حاليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فستقوم بدلاً من ذلك بتنزيل التطبيق، وبعد ذلك يمكنك تنزيل Minecraft. إليك كيفية القيام بذلك في خطوات:

قم بزيارة موقع BlueStacks الرسمي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم اضغط على “تنزيل BlueStacks”.

ثم انتظر حتى يكتمل التنزيل.

ثم قم بفتح الملف وقم بتثبيت BlueStacks.

قم بتشغيل التطبيق.

ثم ابحث عن “Minecraft” باستخدام شريط البحث في أعلى اليمين.

ثم قم بالنقر فوق كلمة “تثبيت”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google Play الخاص بك.

ثم أخيرا قم بتنزيل Minecraft واستمتع به واخبر ايضا اصدقائك بهذه الطريقة.

نسخة مجانية بلا حدود

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار التجريبي يمنع الوصول إلى أوضاع الأبداع، حيث يمكن إنشاء عناصر بطريقة سهلة ومتعددة للعب مع مشاركين آخرين. إذا كنت ترغب في لعب ماين كرافت مجانًا، دون الدفع مقابل الإصدار المحدث والكامل، فيمكنك الوصول إلى إصدار مجاني تمامًا ومحدود زمنيًا، Minecraft Classic، متاح على Mojang منذ عام 2019.