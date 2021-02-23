نيسان تكشف عن قاشقاي 2022 الجديدة كليًا

أطقت نيسان موتورز، الجيل الثالث من أيقونتها قاشقاي 2022 الجديدة كلياً التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها باعت أكثر من ثلاثة ملايين وحدة من قاشقاي منذ ظهور النسخة الأولى عام 2007 على مستوى العالم حتى ظهور الجيل الثالث.

قام مصممين نيسان ببناء الجيل الثالث من قاشقاي على منصة Alliance CMF-C الجديدة لتعطي مساحة داخلية لمقصورة السيارة الداخلية يجعلها الأكبر في فئة السيارات الكروس أوفر وقاشقاي هي أول طراز في أوروبا يستخدم منصة CMF-C، التي تمثل هيكلًا وتقنيًا متطورًا للسيارات.

على مستوى التصميم الخارجي مُنحت نيسان قاشقاي شكل محسن مع خطوط كتف بارزة، وقاعدة عجلات ممتدة وعجلات معدنية قياس 20 بوصة تم تقديمها إلى قاشقاي لأول مرة.

زادت قاعدة عجلات السيارة بمقدار 20 مم مع زيادة الطول الإجمالي 35 مم مع زيادة في الارتفاع 25 مم وزاد العرض 32 مم لتحسين المساحة الداخلية وإعطاء رحابة لركاب المقصورة.

تم تحسين الإضاءة الأمامية في قاشقاي الجديدة عن الطراز السابق لتتميز بتصميم أكثر نحافة ووضوحًا بفضل استخدام تقنية LED مع شبكة نيسان V-Motion المكبرة المطلية بالكروم لتخلق انطباعًا متميزًا وأكثر رياضية.

من الجانب، تبدو قاشقاي الجديدة أكثر رياضية وديناميكية ، مع "خط سريع" واحد يخترق السيارة من الأمام إلى الخلف، ينقل إحساسًا بالديناميكية.

توفر نيسان قاشقاي الجديدة نظام معلوماتي ترفيهي متقدم مع مجموعة واسعة من الخدمات المتصلة، بما في ذلك التكامل السهل للهواتف الذكية وخدمة WiFi داخل السيارة لما يصل إلى سبعة أجهزة وخدمات NissanConnect، وهو تطبيق مخصص للتفاعل مع السيارة ومراقبتها.

زودت قاشقاي الجديدة بشاشة عرض مقاس 9 بوصات الأكبر والأعلى دقة للملاحة والترفيه وإعدادات السيارة، وهي متوافقة مع كل من Android Auto و Apple CarPlay، مع طرح Apple CarPlay اللاسلكي أيضًا.

توفر شاشة TFT متعددة المعلومات الجديدة عالية الدقة والإلكترونية بالكامل مقاس 12.3 بوصة مجموعة من التخطيطات لعرض معلومات الملاحة أو الترفيه أو حركة المرور، يتم التحكم فيها جميعًا من خلال مفتاح قرص جديد يعمل باللمس على عجلة القيادة.

نيسان قاشقاي الجديدة متوفرة بمحرك بنزين 1.3 DiG-T مزود بتقنية هجينة.

سيتم تقديم المحرك 1.3 لتر بنزين بمخرجين للطاقة، 138 حصانًا و156 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي بست سرعات، أو صندوق تروس Xtronic جديد (156 حصانًا فقط) وتصل قوة المحرك القصوى إلى 5500 دورة في الدقيقة، مع أقصى عزم متاح يبلغ 270 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة على 156 حصانًا Xtronic.

يتوفر الدفع الثنائي في كلا الإصدارين 138 حصانًا و 156 حصانًا، بينما يتوفر الدفع الرباعي فقط في طرازات Xtronic بقوة 156 حصانًا ويعد نظام التحكم الجديد في الدفع الرباعي ووضع اختيار القيادة أكثر سهولة وذكاء، حيث يتكيف مع الظروف الخارجية مع خمسة أوضاع للقيادة - قياسي ، و ECO ، و Sport ، و Snow و Off-Road.

ولم تكشف الشركة اليابانية موعد طرح السيارة نيسان قاشقاي 2022 الجديدة في أسواق الشرق الأوسط والخليج.