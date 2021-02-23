ربط بطاقة مدى الراجحي الائتمانية بحسابك في PAYPAL بأسهل طريقة

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عمر شويل - جدة ربط بطاقة مدى الراجحي الائتمانية بحسابك في الباي بال PAYPAL بأسهل طريقة، قد نحتاج في بعض الأوقات إلى شراء بعض المُستلزمات عبر الإنترنت وفي حالة إستخدام البطاقة مُباشرة يتم رفض العملية، ويرجع ذلك إلى عدم قبول بعض المواقع إلى الشراء عبر بطاقة مدى أو مُعظم البطاقات الائتمانية الأُخرى، لذا يلجأ الكثير منا إلى ربط البطاقة الائتمانية بحساب الباي بال؛ لكي نتمكن من إتمام عمليات التسوق والشراء عبر الإنترنت بنجاح مهما كان الموقع الذي يتم الشراء من خلاله، وسنتناول اليوم طريقة ربط بطاقة مدى الراجحي في حساب الباي بال بأسهل الطرق وخلال دقائق تستطيع تحقيق مُرادك بالشراء من أي موقع عبر الإنترنت.

ربط بطاقة مدى الراجحي بحسابك في PAYPAL

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الدفع الإلكتروني الشهير باي بال، وذلك عبر إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الجوال في الخانة الأولى وفي الخانة الثانية يتم إدخال كلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول وسيتم فتح حسابك لدى الباي بال على الفور، ولربط بطاقة مدى الراجحي على موقع الباي بال يتم الضغط على Link a Card or Bank في أقصى يمين الشاشة، وسيتم ظهور خيارين وهما Link a Credit Card والاختيار الثاني Link a Bank Account عليك الضغط على الخيار الأول لربط البطاقة الائتمانية بحسابك في paypal.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات بطاقة مدى الراجحي عبر إدخال رقم البطاقة المكون من خمسة عشر رقم في الخانة الأولى، وسيتم إظهار الخانة الثانية تلقائياً سواء Visa أو Master Card، ثم يتم إدخال تاريخ انتهاء البطاقة المُكون من أربعة أرقام ويرمز أول رقمان للشهر والرقمين الآخرين يُعبران عن سنة الانتهاء، ثم يتم إدخال الرقم السري للبطاقة والذي يكون في الناحية الخلفية للبطاقة والمُكون من ثلاثة أرقام، ثم يتم الضغط على Link Card لاستكمال عملية ربط بطاقة مصرف الراجحي بالحساب.

تفعيل بطاقة الراجحي في حساب باي بال

بتلك الكيفية قد تم ربط بطاقة الراجحي بحساب الباي بال الخاص بك بنجاح، وللتأكد من العملية يتم سحب مبلغ قيمته واحد دولار أمريكي من حسابك، وبعد إتمام عملية تأكيد الحساب يتم ظهور بطاقة مدى الراجحي في حساب الباي بال في الناحية اليُمنى من الشاشة، وتستطيع الآن تنفيذ أي عملية شراء عبر الإنترنت من خلال حسابك على موقع الباي بال بدون أي عقبات، على أن يتم سحب مبلغ الشراء من حسابك في بنك الراجحي المربوط بالبطاقة الائتمانية مدى الراجحي بشكل مُباشر وبدون أي متاعب.