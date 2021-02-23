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عمر شويل - جدة أفضل موقع لتحقيق الربح من الإنترنت 2021 يومياً بكل سهولة وبدون خبرة للمبتدئين، حيث يمنحك العديد من الهدايا والجوائز المالية وتستطيع من خلاله جمع بطاقات جوجل بلاي مجاناً أو رصيد bitcoin، وتستطيع أيضا الحصول على رصيد باي بال حيث يدفع الموقع لحساب باي بال الغير مفعل، وهو يناسب كثيراً المبتدئين في مجال ربح المال من الإنترنت ويمكنك من خلاله جمع رأس مال تبدأ به مشروعك عبر النت، وهو موقع صادق للغاية بتقييم ممتاز على موقع trustpilot المتخصص في الكشف عن المواقع غير الموثوقة، وهو بالفعل أفضل طريقة لربح بطاقات مجانية من جوجل بلاي بدون الحاجة لدعوة صديق وبدون تحميل برامج.

أفضل مواقع الربح من الإنترنت

من خلال هذا الموقع لربح المال من النت سوف تحصل على الكثير من النقاط والأرباح يومياً بطريقة سهلة ولا تعتمد على الخبرة، ولكن عليك باتباع جميع الخطوات كاملة لكي تحصل على الأرباح في وقت قصير، الربح من خلال هذا الموقع سهل جدا وبدون بذل أي مجهود سوف تحصل على رصيد مجاني بطرق شرعية وغير مخالفة، ويمكنك استبدال النقاط بالعديد من الهدايا التي يقدمها الموقع مثل بطاقات google التي يمكنك عن طريقها شحن الألعاب مثل بابجي وفري فاير، كما يمكنك استبدال النقاط برصيد paypal أو bitcoin.

خطوات التسجيل والربح من موقع GG2U

عند التسجيل في موقع GG2U سوف تحصل على واحد دولار، ولكن عليك أولا تسجيل الدخول في الموقع من خلال بإدخال المعلومات الخاصة بك ثم قم بالضغط علي sign Up for gg2U، وعند التسجيل وتفعيل البريد الإلكتروني تلقائيا سوف تحصل واحد دولار، وسوف يظهر لك عدة خيارات وعروض لكسب النقاط ولكن أسهل طريقة للحصول على النقاط هي مشاهدة مقاطع الفيديو، حيث يمكنك ربح النقاط بسهولة فقط من مشاهدة الفيديوهات، كما أن هناك العديد من العروض المختلفة والتي تتميز بسهولتها وبالتالي جمع المزيد من النقاط والأرباح.

عند الرغبة في سحب الأرباح من الموقع قم بالضغط على كلمة Manaǵe Account، وسوف يظهر لك اقل حد للسحب هو 7$ يمكنك أن تسحبها عن طريق محفظة Coinbase إذا كنت تريد ان تربح البيتكوين، أو الضغط على paypal في حالة رغبتك في الحصول على رصيد Paypal حتى لو كان حسابك غير مفعل، يمكنك أيضا استبدال النقاط والحصول بدلاً منها على بطاقات جوجل بلاي، فقط قم بالضغط على Redeem For This وسوف يصلك الكود في البريد الإلكتروني الخاص بك.