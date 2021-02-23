نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجاناً pubg mobile من المصدر الرسمي لشحن الموسم كامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً pubg mobile من مواقع موثوقة وتطبيقات رسمية من خلال تسجيل الأيدي هذا اهم ما سنقدمه إليكم عبر موقعكم ثقفني، لم يعد دفع المال هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية في شحن شدات ببجي، بل مع التطورات الجديدة التي صاحبة هذه اللعبة، اصبح متاح لبعض الفئات أن تشحن الشدات وتفتح الصناديق بدون رسوم ولكن كل هذا يتم إذا قمت جيدا بتنفيذ الخطوات الرسمية الصحيحة والحصرية التي نقدمها إليكم، نطلب منكم جميعا قبل البدء في تفسير هذا الأمر الذي يبحث عنه بعض الشباب أننا لسنا هدفنا سوي توضيح الأمر بسهولة ويسر وبفقرات مبسطة، لسوف يقابلك بعض الأمور التي تحتاج فيها المساعدة لذا قررنا أننا سنواصل معكم الليل بالنهار وننتظر تعليقاتكم اسفل هذا المقال للرد عليها مباشرة حتي تتمكن من شحن الشدات المجانية لببجي بسهولة ويسر.

شحن شدات ببجي مجاناً pubg mobile

نؤكد علي الجميع أن الطرق الموجودة علي المواقع الإلكترونية لشحن شدات ببجي كثيرة لا يمكن أن نقول أنها كلها غير صحيحة بل بالفعل تجد الكثير منهم صادق ولكن الأمر قد لا يستطع الكثير تفهم ألية الشحن والخطوات التي من المفترض أن لا تسبق بعض الخطوات، فكيفية شحن ببجي أمر ليس بالعسير وليس أيضا باليسير إذا كنت تريد اتباع طريقة شحن شدات ببجي مجانا، أما إذا كنت تريد شحن شدات ببجي بدفع الأموال فالأمر حقيقي يسير للغاية والطرق التي تمكنك من الشحن كثيرة جدا بداية من الشحن من خلال بطاقات جوجل بلاي المدفوعة أو الفيزا كارت مسبوقة الدفع أو من خلال موقع ببجي أو عبر بطاقاتي أو الشحن الفوري أو ما إلي ذلك.



طرق شحن ببجي ولكن كل هذه الأمور ليست من هدفنا في هذا الموضوع بل هدفنا الأكبر والاسمي هو شحن شدات ببجي مجانا ورسميا وبطرق موثوقة وشرعية، لذا تابع الخطوات التي سنقدمها إليكم خطوة تلو الأخري كي تتحكم في الأدوات التي تودي بك إلي الحصول علي شدات الموسم بالكامل.

خطوات شحن الموسم كامل من شدات ببجي

بداية من الموسم السابع عشر والثامن عشر من لعبة ببجي موبايل تستطيع أن تحصل علي اكثر من 660 شدة مجانا عبر الوصول إلي المنبع الرسمي الذي يوفر الشدات مقابل المهام، إذا كان لديك الوقت الكافي لأجراء بعض المهام البسيطة في في المصدر الرسمي لشحن ببجي، فاحرص علي متابعة الخطوات التالية:



خطوات شحن من موقع Oonoo

آلية شحن ببجي من خلال هذا الموقع تتم من تجميع points تتميز طريقة الشحن من هذا الموقع بسهولة تجميع النقاط، بالإضافة إلى سهولة العمل على الموقع، قم في البداية بالدخول على الموقع oonoo ثم القيام بالتسجيل للبيانات التالية:

Full name الإسم بالكامل.

User name.

Email البريد الإلكتروني.

Confirm Email.

Password.

الضغط على sign up.

بعد تسجيل البيانات والمعلومات السابقة بشكل صحيح ستجد أمامك المزيد من التطبيقات التي تعطيك الكثير من ال points عبر تحميل وحذف التطبيقات كما يمكنكم تحميل النقاط عبر مشاركة رابط الموقع مع الأصدقاء، بعد تجميع النقاط قم بالضغط علي كلمة استرداد النقاط من خلالها هتظهر لك قائمة اختار لعبة ببجي.

الحصول علي بطاقات جوجل بلاي مجانا

تستطيع اكتساب بطاقة جوجل بلاي بقيمة 100 دولار وشحن شدات pubg mobile مجانا من خلال أبرام عدة خطوات بداية من تحميل لعبة happy birds من متجر جوجل أو ابل ستور ثم تثبيت اللعبة والقيام بالمرور بمراحل اللعبة، حتي تحصل علي البطاقات من 1 دولار حتي الوصول إلى 100 دولار.



شحن ببجي من الموقع الرسمي

لا يعتمد الشحن من الموقع الرسمي علي تجميل النقاط كما كان في الخطوات والطرق السابقة، بل يعتمد الشحن هنا علي الهدايا المقدمة من موقع شحن ببجي midasbuy كل ما عليك هو الدخول علي الموقع والضغط علي علم الدولة والنقر فوق كلمة انطلق والضغط علي عدد الشدات التي تحتجاها واستقبال الهدايا علي كل عملية شحن.

تنبيه هام: هذه الطرق من واقع التجارب لذا ننصحك اذا كنت بحاجة لتريد فهم أحد النقاط أتركها في التعليقات أسفل مقال شحن شدات ببجي مجاناً pubg mobile من المصدر الرسمي لشحن الموسم كامل.