نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي الرياضية 2021 نايل سات Mksaby Sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات موجودة حصرياً من خلالنا لعشاق الرياضة وكرة القدم، يمكنكم من خلالها متابعة كافة المباريات الدولية من خلال ضبط الجهاز على قناة مكسبي عبر إدخال الترددات التالي ذكرها، من أشهر القنوات الرياضية التي يحب الشباب بصفة خاصة الاستماع إلى المباريات من خلالها، والتي تنفرد ببث المباريات الدولية الحصرية على شاشتها مثل بطولات كأس العالم، وكاس الأندية، والمباريات المحلية للجزائر والمغرب، وكذلك المباريات المصرية للأهلي والزمالك.

نبذة عن قناة مكسبي الرياضية

تهدف هذه القناة إلى توفير المباريات الحصرية لجميع مشاهديها عبر ترددها الثابت، وقد أصبحت القناة من أكثر القنوات الرياضية مشاهدة والأعلى في نسب المشاهدة عن مثيلاتها من القنوات الأخرى.

وقد تم بث قناة مكسبي أول مرة على التليفزيون في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2020 أي أنها حديثة البث، ولكن في بدايتها كانت تحتاج لإشارة قوية لتشغيلها على كافة الأجهزة في وطننا العربي.

برامج قناة مكسبي الرياضية

تقوم قناة مكسبي بعرض العديد من البرامج الكُرَوِيّة الرياضية على شاشتها لتناسب احتياجات عشاق كرة القدم والرياضات الأخرى في الوقت ذاته، ومن بين البرامج التي تطرحها على شاشتها:

برامج كأس العالم، والتي تخصصها القناة لبث مباريات كأس العالم وبطولات كأس العالم للأندية وكأس العالم للقارات بجودة عالية وبث حصري.

برامج المباريات المحلية، حيث تحرص القناة على بث كافة المباريات الخاصة بالدول العربية مثل مباريات الأهلي والزمالك المهمة، مما يجعل معظم مشاهديها من جمهورية مصر العربية بعد دولة الجزائر.

تقوم ببث بعض المسلسلات العربية الشهيرة القديمة والحديثة، وبعض الأفلام الأجنبية والعربية كذلك، كفقرات إضافية بين البرامج الرياضية وبعضها البعض.

تقوم بعمل فقرات مخصصة للأطفال يتم من خلالها عرض أفلام الإنمي التي يحبها الأطفال والكبار لتجميع العائلة كلها أمام القناة.

وغير ذلك من فقرات مخصصة لنشرة الأخبار الرياضية يتم فيها عرض أهم الأخبار الرياضية حول العالم وتحليلها فيما بعد داخل برامج التحليل الرياضي.

تردد قناة مكسبي الرياضية

تقوم قناة مكسبي ببث برامجها عبر القمر الصناعي نيل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11411 معدل الترميز 27500