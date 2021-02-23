نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النهار الجزائرية 2021 Ennahar TV Algérie في المقال التالي

عمر شويل - جدة على تردد قناة النهار الجزائرية الجديد لعام 2021 ، واستمتع بأفضل البرامج التي تعرض يومياً على شاشته، قناة النهار الجزائرية أعين الشعب الجزائري في كل مكان وأينما كنت، تعد بوابة الشاملة للشعب الجزائري والشعوب العربية بصفة عامة للتعرف على جميع الأخبار المحلية والعالمية التي يتم طرحها يومياً على الساحة، حيث استطاعت قناة النهار الجزائرية جذب أعين المشاهدين لها خلال جميع السنوات السابقة.

نبذة عن قناة النهار الجزائرية

بدأت قناة النهار الجزائرية بالبث في عام 2012 ومنذ ذلك الحين وهي تبهر المشاهدين بما تقدمه من مجالات متنوعة على ساحتها، حتى أنها لم تترك المجال الثقافي والاجتماعي أو حتى الرياضي دون ان يكون لها برامج شاملة كل ما سبق، ومن القنوات الجزائرية المميزة أيضا قناة البديل، وقناة الاوراس الجزائرية.

واصبحت القناة هي الأكثر شهرة بين الشعب الجزائري حتى يومنا هذا، لديها ملايين المتابعين من كافة أنحاء الدول العربية وربما من الدول الأجنبية كذلك.

برامج قناة النهار الجزائرية

تقوم قناة النهار الجزائرية ببث العديدة من البرامج المتنوعة عبر شاشتها على التليفزيون ومن أشهر ما تقوم بعرضه :

برنامج مهن صيفية، والذي تقوم فكرته على ذكر بعض المهن والأعمال الصيفية التي يمكن للإنسان أن يمتهنها كما أنه يقوم بعرض بعض الحرف النادرة التي يقوم بها الأفراد الجزائريين.

برنامج الوادي، وهو برنامج ثقافي اجتماعي يقوم بطرح العديد من الأفكار من خلاله لفئة الشباب على وجه التحديد.

برنامج قهوة وجرنان، وهو برنامَج يناشد محبي المِزَاج الخاص، أو بالمعنى الصحيح الأشخاص القدامى الذين يعرفون الجزائر على حق.

برنامَج طلة الصباح، ويعرض في الصباح لافتتاح اليوم من خلاله فيقوم بعرض بعض الأخبار المحلية والدولية السريعة التي حدثت مساء اليوم السابق.

برنامج ماكثات بالبيت، وهو مخصص للنساء ويشمل بعض الفقرات مثل الطبخ والصحة والتجميل والحرف النسائية والأفكار الإبداعية المنزلية للمرأة.

تردد قناة النهار الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات التردد 12360 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500