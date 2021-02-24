نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب whatsapp يستعرض شعاراً جديداً بداية من 15 مايو وضرورة التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن واتساب “WhatsApp” لشعار جديد في التطبيق يسمح للمستخدمين بالتحقق والموافقة على المعلومات المتعلقة بتحديث السياسة الجديدة، سيبدأ تطبيق الدردشة المملوك لـ “فيسبوك” في عرض لافتة صغيرة مستطيلة الشكل سيتم عرضها فوق قائمة الدردشة في “الأسابيع المقبلة”، وسيتعين على جميع مستخدمي WhatsApp الموافقة على تحديث السياسة الجديد في 15 مايو، أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى التطبيق.

معلومات عن تحديثات واتساب whatsapp الجديدة

أكد WhatsApp أن التحديث يتعلق فقط بالتغييرات الضرورية في السياسة للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الشركات الموجودة على التطبيق، وأنه تم الإبلاغ عن التغييرات الشهر الماضي، ولكن تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع ، مما يجعل WhatsApp ضحية لـ “معلومات مضللة”.

اعتقد مستخدمو WhatsApp أن التطبيق سيسمح قريبًا للشركة الأم، Facebook، بقراءة رسائلهم، لكن التطبيق أكد أنه لن يسمح بذلك أبدًا.

سيعرض WhatsApp أيضًا رسائل في قسم الحالة في التطبيق، والذي سيعلن التزامه بالخصوصية، ويعد بأن المحادثات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف.

خطط واتساب الجديدة لمستخدميه

قال WhatsApp في منشور مدونة يوم الخميس نشارك اليوم خططًا محدثة لكيفية مطالبة مستخدمي التطبيق بمراجعة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. لقد واجهنا سابقًا الكثير من المعلومات الخاطئة حول هذا التحديث ونواصل العمل الجاد لإزالة أي ارتباك. يوفر (WhatsApp) مزيدًا من المعلومات التي يمكن للأشخاص قراءتها بسرعتهم الخاصة.

سيكشف الشعار الجديد: “نحن نقوم بتحديث الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بنا انقر للمراجعة، سيؤدي النقر فوق “نظرة عامة” إلى عرض ملخص أعمق للمستخدمين لقراءته قبل الانتقال إلى الصفحة التالية ، حيث يمكنهم النقر فوق الزر “قبول”، ويتعين على مستخدمي WhatsApp الموافقة على الشروط الجديدة حتى 15 مايو أو يفقدون الوصول إلى التطبيق.

أكد WhatsApp أنه بعد 15 مايو، سيظل المستخدمون الذين لم يوافقوا على الشروط قادرين على تلقي المكالمات والإشعارات لفترة قصيرة، لكن سيتعين عليهم قبول هذا التحديث من أجل قراءة الرسائل أو إرسالها.

تم توجيه رد فعل عنيف ضد الشركة بعد الإعلان المربك لتحديث الشهر الماضي، مما تسبب في ارتباك ومخاوف بشأن الخصوصية لبعض المستخدمين، وهذه الخطوة الخاطئة التي قام بها عملاق القط الشهير أدت إلى قصة أكثر تعقيدًا مما كان يمكن أن تكون عليه.

في أوائل يناير، بدأ WhatsApp في إرسال إشعارات للمستخدمين لتغيير الشروط والأحكام. وأوضح أيضًا أن التنبيه سيحدث مجموعة جديدة من الميزات المهنية.