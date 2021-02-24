نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب يطرح 5 ميزات جديدة خلال تحديثاته الأخيرة عام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على الميزات الجديدة التي طرحها تطبيق واتساب لكافة مستخدميه من خلال تحديثاته الأخيرة عام 2021، ومن الجدير ذكره أن يعد تطبيق واتس اب احد اهم التطبيقات الخاصة بالدردشة المستخدمة في مختلف دول العالم العربي والعالمي، وعلى الرغم من حالة الجدل الكبيرة التي تعرض لها التطبيق خلال الفترة الماضية بسبب مروجي الشائعات إلا أن عدد مستخدميه تخطى حاجز الملايين.

ميزات تطبيق واتساب الجديدة

يعد الهدف الرئيسي وراء إطلاق واتساب لتلك الميزات الجديدة بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له التطبيق من قبل مروجي الشائعات ونشر الأخبار الغير حقيقة حول التطبيق والتي تناولت قيام الواتساب بالتدخل والتطفل على المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين او الانصات على المكالمات الصوتية التي تتم بين المستخدمين او اقتحام خصوصية المستخدم والاطلاع على فحوى الرسائل الخاصة به والصور إلى آخره من الشائعات التي تسببت في ذلك الوقت بانتشار حالة من القلق والتوتر بين مستخدمي التطبيق، ليقوم التطبيق بطرح ميزات متعددة تقوم من خلالها برفع سقف التنافس بينها وبين تطبيقات الدردشة الأخرى ومؤتمرات الفيديو مثل تطبيق سكايب وزووم.

مميزات واتساب الجديدة

وبالنسبة المميزات الجديدة التي قام واتساب بطرحها خلال تحديثه الأخير 2021 هي؛

بات الأمر سهلا الان لتسجيل خروج التطبيق من كافة الأجهزة المتصلة به دون الاحتياج لتسجيل هذا الخروج من هاتفك الشخصي.

تم إتاحة إجراء المكالمات الصوتية والفيديو من خلال واتساب ويب.

اتاحة ميزة الأجهزة المتعددة، وقراءة الرسائل في وقت لاحق، كما يمكنك الان كتم الصوت الخاص بالفيديو.

علامات تؤكد اختراق حسابك على واتساب

من جهة أخرى قام واتساب بتنبيه المستخدمين بضرورة متابعة الحسابات الخاصة بهم وحمايتها من الاختراق حيث أوضح أهم العلامات التي تشير لكون حسابك الشخصي قد تم اختراقه وهي؛

أهم تلك العلامات عدم قدرتك على تسجيل الدخول لحسابك الشخصي على التطبيق من مختلف الأجهزة المتصلة الخاصة بك عن طريق الهاتف او الويب في نفس الوقت مما يؤكد اختراق حسابك، وللتأكد من عدم اختراق حسابك على واتساب ويب قم بتسجيل الخروج من تطبيق واتساب ويب وإعادة تسجيل الدخول إليه مرة أخرى فإذا تعذر الدخول فتاكد ان حسابك قد تم اختراقه وعليك الان باجراء تسجيل الخروج من كافة الأجهزة المتصلة بالتطبيق.