أفضل ألعاب سيارات لأجهزة الأندرويد الضعيفة طبقاً لرأي الخبراء في المجال

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عمر شويل - جدة أفضل 5 ألعاب سيارات لأجهزة Android الضعيفة نقدمها ومن أبرزهم “Grand Theft Auto: San Andreas” هي لعبة شائعة بين عشاق ألعاب Android يقدم متجر GooglePlay العديد من الألعاب المشابهة لـ “Grand Theft Auto”، احتلت أسطورة CJ الملحمية شوارع لوس سانتوس حتى الآن، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقلوب العديد من اللاعبين.

أفضل ألعاب سيارات لأجهزة الاندرويد الضعيفة

عند إطلاق اللعبة على Android، ستحقق نجاحًا معينًا ومع ذلك، تحتوي اللعبة على رسومات متقدمة وتتطلب معدات متطورة لتعمل بشكل صحيح.

لذلك، لا يمكن للعديد من اللاعبين الذين يستخدمون معدات منخفضة المستوى لعب GTA San Andreas، لكن الخبر السار هو أن العديد من الالعاب مثل GTA توفر طريقة لعب مماثلة، ولكنها تتطلب القليل جدًا من المعدات.

أفضل ألعاب السيارات للأجهزة المنخفضة



Grand Gangsters 3D

Grand Gangsters 3D هي لعبة حركة ومغامرة بسيطة، تدور أحداثها في عالم مفتوح ذو حجم متوسط، ويمكن للاعبين استكشاف مجتمعات مختلفة بحرية وبدء العديد من المهام لتعزيز القصة.

يمكن أن تساعد مهام اللعبة اللاعبين أيضًا على كسب المال وكسب الاحترام، مما يساعد على تحسين طريقة اللعب، تمامًا مثل Grand Theft Auto San Andreas يتمثل جزء كبير من طريقة اللعب في العثور على السيارات التي تهيمن على الطريق وتهتم بالعصابات المعادية التي تتحدى موقعك في المدينة.

مميزات اللعبة

خلاط فريد من نوعه لإطلاق النار واللكم وتشغيل الألعاب.

رسومات ثلاثية الأبعاد مذهلة وأدوات تحكم باللمس سهلة الاستخدام.

الكثير من المهام والقدرات في 4 مناطق حضرية + 15 سلاحًا ومركبة.

Los Angeles Crimes Online

Los Angeles Crimes Online هي لعبة إطلاق نار في العالم المفتوح تحمل العديد من عناصر طريقة لعب GTA San Andrea في الغالب أشياء مثل سرقة السيارات من الشوارع، واستخدام أسلحة مختلفة للقضاء على الأعداء أو استكشاف خريطة العالم المفتوح.

مميزات اللعبة

6 خرائط و 5 أوضاع اللعبة، منظور شخص ثالث، حركة من منظور إنسان أول، تتفاعل مع فيزياء البيئة وممتعة للمشاهدة.

الرسوم المتحركة الواقعية للشخصية والرسوم المتحركة التقاط الحركة.

تعمل اللعبة دون اتصال بالإنترنت ودعم وحدة تحكم Wi-Fi PS4 المحلية (Bluetooth)، وتحاول اللعبة أيضًا إضافة بعض التقلبات الخاصة بها، بما في ذلك ست خرائط مختلفة يمكنك تجربتها، وأكثر من نوع واحد من أوضاع اللعبة للعب بالإضافة إلى لعبة متعددة اللاعبين، مما يسمح أنت تلعب مع الأصدقاء.

تعتبر تلك الألعاب من أفضل الألعاب التي انتشرت في الفترة الأخيرة ونالت اعجاب الكثيرين.