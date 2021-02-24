نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي جواهر لعبة فري فاير المجانية بصورة مستمرة free fire 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كيفية الحصول علي جواهر لعبة فري فاير المجانية من موقعنا، فقد تم صدور لعبة “فري فاير” من قبل شركة غارينا في أواخر عام 2017، وقد زادت شعبيتها من عام 2019، وقد نالت “أفضل لعبة شعبية” في عام 2019 من Google Play، وقد حققت اللعبة ما يزيد عن مليار دولار على مستوى العالم في عام 2019، واللعبة تقوم على نزول 50 لاعب من طائرة ويتم توزيعهم بأنحاء متفرقة على الخريطة الخاصة باللعبة.

طرق الحصول على جواهر فري فاير

ونتيجة لوجود الكثير من المهتمين والمستخدمين للعبة فري فاير، فأصبح شغلهم الشاغل هو كيفية الحصول على الجواهر، ولكن نتيجة لوجود العديد من روابط الهكر فأصبح على اللاعبين بالبحث عن روابط آمنة حتى لا يتم سرقة بياناتهم الشخصية.

هناك عدة طرق تمكن اللاعب من الحصول على جواهر اللعبة فيمكن للاعب استخدام الفيزا البنكية الخاصة به، وان كنت ممن لا يملكون فيزا فقد أتاحت بعض الدول خدمة الشحن عن طريق Google Play مجانبا.

و يقوم اللاعبون بالبحث عن أدوات القتال اللازمة لمواجهة الأعداء، وللفوز يجب أن يبقى اللاعب على قيد الحياة حتى نهاية اللعبة وهذا فقد يلجئ اللاعب أحيانا لمنطقة الحماية حتى يستطيع كسب أكبر وقت للاحتماء من الأعداء.

خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق Google play

يقوم اللاعب بالدخول على Play store عن طريق حسابه الشخصي، ثم يقوم بالضغط على طريقة الدفع المناسبة له.

يقوم اللاعب بالرجوع إلى إعدادات الجهاز ويختار اللغة.

وبذلك يمكن للاعب الدفع عن طريق Google play.

وحتى يتمكن اللاعب من الحصول على جواهر فري فاير يقوم بالشحن على Google play

ليست طريقة الشحن هي الطريقة الوحيدة للحصول على الجواهر فهناك طرق عديدة منها مبادلة الجواهر بين اللاعبين بعضهم البعض، وقد يقوم البعض بالدفع المادي مقابل تجميع جواهر اللعبة، وبهذا نكون قد ختمنا مقالنا ونتمنى أن نكون قد قدمنا للاعبين جميع الطرق التي تمكنهم من الحصول على جواهر اللعبة.