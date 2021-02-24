نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل المجيب الآلى في تطبيق واتساب بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة تفعيل المجيب الآلي في تطبيق واتساب ربما تكون مشغولًا أو لا تريد الرد على الرسائل أو لكونك موجود في مكان لا يمكنك الرد فيه على أحد أو تريد أن تأخذ استراحة من العمل وتريد أن لا تخسر العملاء لذلك يوفر لك تفعيل المجيب الآلي في الواتساب إمكانية إرسال الرسائل التلقائية لمن يقومون بمراسلتك ولذلك سوف نستعرض طريقتين لتفعيل المجيب الآلي من خلال تطبيق واتساب أعمال أو من خلال تطبيق Auto Reply for WhatsApp.

طريقة تفعيل المجيب الآلي في تطبيق واتساب

يعتبر برنامج واتساب أعمال من التطبيقات المجانية الرسمية يشبه لحد كبير تطبيق واتساب التقليدي المجاني المملوك لشركة الفيس بوك، ولكنه يتميز عنه بعدد من الإضافات الجديدة التي تميزه عن غيره، ويمكن الحصول على التطبيق مباشرة من متجر جوجل بلاي، واستبداله بالنسخة الموجودة على الهاتف ثم تفعيله برقم هاتف آخر لديك لإمكانية استخدام التطبيقين في آن واحد، وبعد التثبيت ابدأ بفتحه وتفعيله من ثم فتح التطبيق للبدء في تفعيل خاصية المجيب الآلي بالخطوات الآتية:

ادخل على الإعدادات ثم النقر على ” إعدادات النشاط التجاري ” ومنها اختر ” تنبيهات خارج أوقات العمل “.

قم بالنقر على إرسال التنبيه ” خارج أوقات العمل “

قم بتعديل النص وتغيره بالنص الذي تريده

حدد الأشخاص الذي تريد أن تصلهم الرسائل التلقائية أو السماح بوصول الرسائل للجميع أو لمن لا يتواجدون في قائمة الاتصال، أو بتحديد أشخاص معيين فقط،

من ثم اختر النقر على الحفظ لحفظ جميع الإعدادات.

ملاحظة : لا يُسمي التطبيق الخاصية بالمجيب الآلي ولكنه يسميها التنبيهات خارج أوقات العمل.

تفعيل المجيب الآلي من برامج Auto Reply for WhatsApp

من التطبيقات الحديثة متواجده على المتجر من خلالها يمكن تفعيل خاصية المجيب الآلي يتميز البرنامج بسهولة الاستخدام والسرعة، وبإمكانك ضبطه لإرساله لجميع جهات الاتصال أو لأصدقاء الدردشة فقط، ويمكنك كتابة الرسائل التي تريد إرسالها لمن يتواصلون معك فور إرسالهم لك، ويمكنك أيضًا بطريقة بسيطة إيقاف الرد التلقائي لبعض جهات الاتصال أو لكل جهات اتصالك بسهولة في الجزء العلوي من التطبيق.