شحن شدات ببجي مجانا 2021 عن طريق الـ ID بطريقة شرعية 100%

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عمر شويل - جدة تُحظي ببجي موبايل بشهرة غير مسبوقة أن تحصل عليها في تاريخ الألعاب الإلكترونية وقد تختلف أنواع الألعاب فببجي يمكن تصنيفها على أنها لعبة قتالية تقوم على أساس الحرب والقتال جماعية فلا يمكن أن يدخل اللاعب إلي اللعبة سوي بمجموعة من الأصدقاء كما أنه يوجد داخل اللعبة مايك داخلي يتيح لك إمكانية التحدث مع أصدقائك أثناء اللعب مما يُعطي جواً حماسياً أثناء اللعب وتعتبر ببجي من أكثر الألعاب الترفيهية التي يعشقها اللاعبين بعيداً عن ضغوط الحياة ويكون أقصى وقت للجيم داخل ببجي ساعتين مثلاً يظل اللاعبين يقاتلون ومحاولة البقاء حياً لأطول وقت على مدار الجيم للحصول على لقب الناجي ويكون آخر لاعب هو اللاعب الفائز.

شحن شدات ببجي مجانا 2021

يعد الشئ الوحيد الذي يُعيق حرية اللاعبين هو عدم توافر شدات ببجي أو نفاذها أثناء اللعب، حيث تُعيق نفاذها شراء الأسلحة التي تلزم اللاعبين للبقاء حياً وكذلك شراء كافة المستلزمات الخاصة التي تساعد على فك قيود اللاعب مثل الملابس الخاصة باللاعبين التي تحمي اللاعب وتجعله ملائم لخبرة اللعب، فبدون تلك الشدات لا يستطيع اللاعب أن يتخطى المستويات الكبيرة، كما أن اللاعب بدون وجود شدات يشعر بالجهد أثناء إنجاز اللعبة لذلك تعتبر هدف جميع اللاعبين للحصول عليها، موضوع اليوم عن كيفية الحصول على شدات ببجي بطريقة مجانية بدلاً من شرائها بكثير من الأموال.

خطوات الحصول على شدات ببجي بمقدار 600 شدة UC

للحصول على شدات ببجي يجب الدخول أولاً إلي الموقع الرسمي لشدات ببجي موقع شحن شدات ببجي.

تسجيل الدخول على الموقع عبر الإيميل الخاص بك داخل اللعبة.

القيام بإختيار الدولة التابع لها.

تحديد طريقة الدفع المتاحة للاعب سواء بطريقة الدفع الإلكتروني أو غيره ولكن يجب التأكيد من وجود رصيد كافي في بطاقات الائتمان الخاصة بك.

تحديد عدد 600 شدة ثم قم بتأكيد العدد مرة أخرى.

الضغط على أيقونة الشحن وسيتم تحويل عدد الشدات مباشرةً.

خطوات الشحن عن طريق الـ ID الخاص بك

أولاً عن طريق تسجيل الدخول Midas Buy ثم إختيار لعبة ببجي موبايل من بين آلاف الالعاب المتاحة، ثم نقوم بإختيار علم الدولة التابع لها ثم متابعة الخطوات المطلوبة وإدخال رمز الـ ID الخاص بك، إختيار التسجيل عن طريق رقم الهاتف ثم إدخال الكود المكون من أربع أرقام وسيتم تحويل الشدات على الحساب فوراً.