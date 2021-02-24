كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد

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عمر شويل - جدة الموسم الجديد من لعبة PUBG بحاجة إلى لاعب بقدرات خاصة، يمكنكَ الفوز وسحق أعداءك من خلال شحن شدات ببجي مجاناً، وبمجرد زيادة رصيد UC الخاص بحسابك سوف تتمكن من فتح المزيد من الموارد، وشراء الأسلحة والعتاد، والحصول على أزياء الموسم 17، ولكن بمجرد الحصول على الـUC المجاني سوف تستطيع الاشتراك في العديد من المعارك وأهمها Metro Royale.

PUBG Mobile شحن شدات ببجي مجانا

ببجي موبايل هي واحدة من أقوى الألعاب الموجودة بالساحة على المتاجر الإلكترونية، حيث يمكن تنزيلها للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية التي تعمل بأنظمة Android / IOS، فمن خلالها يتجهز اللاعب بالعتاد القوي، وينافس الأعداء، والبقاء على قيد الحياة أثناء الاشتباك في المعارك الملحمية التي تحتوي على 100 لاعب، وأيضاً أوضاع الزومبي، ومباريات الموت السريعة للفرق 4 ضد 4.

طريقة الحصول شدات ببجي PUBG UC مجانية

يمكنك شحن شدات ببجي مجانا للحصول على الشدات المجانية للعبة ببجي موبايل هناك بعض الخطوات البسيطة التي تجدونها أدناه، وعند إتمام كافة الخطوات سوف يحصل اللاعب على 1250 شدة UC بنقرة إصبع واحدة، لذلك إليكم تلك الخطوات في السطور أدناه بإيجاز:

أولاً سوف نقوم بالذهاب إلى متجر Google Play سواء الأمريكي أو العربي. بعد ذلك سوف نقوم بإيماء الشاشة للذهاب إلى “خانة البحث” للعثور على التطبيق التالي. يقوم المستخدم بكتابة Rozwin ومن ثم البحث وانتظار ظهور التطبيق. قبل تحميل التطبيق سوف نلاحظ أن مساحته لا تتجاوز 8 ميجا بايت. بعد تنزيل التطبيق وتثبيته على الهاتف الذكي سوف نقوم التسجيل بحساب Gmail. نلاحظ ظهور قائمة التأكيد على أنك لست Robot يمكن الاختبار ويمكن تخطي تلك الخطوة. الخطوة الأخيرة هي فتح التطبيق والذهاب إلى الشاشة الرئيسية ووضع كود 104258 إلى الخانة الفارغة.

متابعة شحن شدات ببجي مجاناً التي تم اكتسابها

أولاً سوف يذهب اللاعب إلى تحميل تطبيق شدات ببجي والذهاب إلى “بروفايل”. بعد ذلك سوف نتجه للنقر على Invite Frind وبعد ذلك اختيار Waliet. الخطوة التالية وهي النقر على Redeem History ونختار من القائمة PUBG Mobile. أخيراً سوف نجد الـUC المجاني الذي حصل عليه اللاعب داخل لعبة ببجي موبايل.

رابط تحميل لعبة ببجي موبايل الموسم 17 للأندرويد 2021

تحميل لعبة ببجي موبايل الموسم 17 للأندرويد المطور Tencent Mobile International Limited التحديث الأخير يناير 2021 الإصدار الحالي 1.2.0 التوافق Android 4.4 And Up التصنيف العمري المراهقون الحجم يتباين حسب الجهاز التحميل تحميل مباشر Google Play ابحث عن كلمة PUBG

رابط تحميل لعبة ببجي موبايل الموسم 17 للآيفون ومعلومات عن اللعبة

تحميل لعبة ببجي موبايل الموسم 17 للآيفون المطور Tencent Mobile International Limited الإصدار الحالي 1.2.0 التوافق IOS 9.0 And Up التصنيف العمري المراهقون الحجم 1.7 G.B رابط التحميل تحميل مباشر من App Store عن طريق البحث بكلمة PUBG