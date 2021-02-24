نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 12 عملاق الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 12 ، هو أحسن جوال يوجد بالأسواق حالياً وواحد من سلسلة هواتف شركة آبل التي تم طرحها خلال عام 2020م، والتي تشتمل على هاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، وهاتف iPhone 12 Mini، وتأمل الشركة أن تحقق هذه الهواتف النجاح الكبير الذي حققه سلسلة هواتف iPhone 11، والتي تضم iPhone 11 Pro، وجوال iPhone 11 Pro Max، ويحتوي هاتف ايفون 12 على العديد من الإمكانيات والمواصفات الكبيرة والرائعة والتي لا توجد في أي جوال أخر، حيث أنه يدعم خدمات الدفع الإلكتروني بالماستر كارد والفيزا كارد، ويدعم تشغيل شبكات الـ 5G، والكثير من المزايا الأخرى التي سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مواصفات iPhone 12

هاتف ايفون 12 يحتوي على مواصفات وإمكانيات رائعة لا توجد في الهواتف الذكية الأخرى للشركات الكبرى وهى كالتالي:-

نظام تشغيل الجوال IOS14. يأتي الهاتف مقاوم للغبار والأتربة والماء حتى ستة أمتار لمدة نصف ساعة. يبلغ وزن الجوال 162 جرام، وأبعاده 146.7*71.5*7.4 ملم. الجوال يأتي باللون الأزرق والأحمر والأسود والكورال والأبيض والأصفر. الجوال مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، مع وجود إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع Apple A14 Bionic وهو أحدث إصدارات شركة آبل العالمية، والمعالج سداسي النواة. يشتمل على العديد من المستشعرات والذي منها مستشعر التقارب، والبوصلة، والتسارع، والدوران، والبوصلة، والبارومتر. يشتمل الهاتف على معالج رسومي من نوع Apple GPU. يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت. يحتوي على 3 أنواع من حيث سعة الذاكرة الداخلية الصلبة، النوع الأول سعته 64 جيجابايت، والنوع الثاني سعته التخزينية 128 جيجابايت، والنوع الثالث سعته التخزينية 256 جيجابايت. لا يدعم الجوال تركيب ذاكرة خارجية، لتوسيع مساحة الموبايل الداخلية، وهو ما تعودت علية شركة آبل. الموبايل يدعم تشغيل شبكات الاتصال المختلفة وأهمها شبكة الجيل الخامس وشبكة الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع. يشتمل الهاتف على عدد 2 فتحة لتشغيل عدد 2 شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع Nano Sim، والشريحة الثانية من نوع eSIM. يدعم الجوال الواي فاي، ويدعم الـ Hotspot، ويدعم أحدث إصدارات البلوتوث 5.1. يدعم تقنية الـ GPS التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة . يدعم تقنية الـ NFC التي تستخدم في عملية الاتصال القريب المدى، ويدعم فتحة الـ USB. لا يحتوي على إمكانية تشغيل راديو FM. يدعم الجوال ميكروفون ثانوي لعزل الضجيج الضوضاء أثناء استخدام الهاتف في الاتصال أو التصوير أو التسجيل. يحتوي التليفون على مكبر صوت قوي ستيريو.

مواصفات شاشة ايفون 12

تحتوي شاشة iPhone 12 على مواصفات غاية في الروعة والاتقان لا توجد في جوال ذكي أخر وهى كالتالي:-

يبلغ حجم شاشة الجوال 6.1 إنش.

تستحوذ شاشة الجوال على 87.1% من واجهة الهاتف الأمامية.

تطلق شركة آبل على الشاشة اسم Super Retina XDR OLED كابتسيف.

على الشاشة اسم Super Retina XDR OLED كابتسيف. الشاشة تعمل باللمس المتعدد، وتشتمل على 16 مليون لون.

دقة شاشة الموبايل 2532*1170 بكسل.

الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

كثافة بكسلات شاشة iPhone 12 تبلغ 457 بكسل لكل إنش.

تبلغ 457 بكسل لكل إنش. تحتوي الشاشة على طبقة حماية من الخدوش والزيوت من نوع Oleo Phobic.

الشاشة تدعم خاصية الـ HDR10+، وتحتوي على نغمات صوت حقيقية.

مواصفات كاميرات iPhone 12

يحتوي جوال ايفون 12 على عدد 4 كاميرات، 2 كاميرا خلفية، و2 كاميرا أمامية ومواصفاتهم كالآتي:-

كاميرا الجوال الخلفية ثنائية، دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة، وتدعم الـ iOS المثبت البصري، وتدعم خاصية الـ PDAF، والعدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة جدًا، بزاوية 120 درجة. الكاميرات الخلفية لهاتف iPhone 12 تدعم التركيز التلقائي، وتشتمل على فلاش رباعي من نوع LED. تدعم تقنية الـ HDR والبانوراما. يدعم الجوال التصوير بدقة 2160 بكسل، والتصوير بدقة 1080 بكسل. تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بتقنية الـ Dolby ViSion، وتدعم التسجيل بصوت ستيريو. الكاميرا السلفي أو الأمامية مزدوجة، دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، والعدسة الثانية من نوع TOF 3D.

مواصفات بطارية ايفون 12

تحتوي بطارية هاتف iPhone 12 على قدرات كبيرة وبيانها كالتالي:-

قوة بطارية الجوال 2815 مللي أمبير.

لا يمكن إزالة البطارية من مكانها إلا من خلال متخصص أو توكيل آبل.

تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 18 وات.

لا تحتوي علبة الموبايل على شاحن ويتم شرائه منفصل من الخارج.

البطارية تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

مميزات جوال iPhone 12

يحتوي جوال ايفون 12 على مزايا عديدة وإمكانيات كبيرة ومواصفات رائعة وهى كالتالي:-

تصميم الهاتف رائع ومميز وجميل. الجوال يحتوي على حماية ويقاوم الأتربة والغبار والماء بمقياس IP68حتى 6 أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة. يحتوي الجوال على أحدث معالج من شركة آبل الأمريكية ويعرف باسم Apple A14 Bionic وهو نفس معالج هاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max. حجم البطارية كبير يسمح بتشغيل الهاتف لفترات طويلة. يحتوي على كاميرات رائعة وذات دقة عالية، وتعطينا صور غاية في الدقة والجمال.

عيوب ايفون 12

توجد بجوال iPhone 12 بعض العيوب التي يجب تلاشيها في الإصدارات القادمة وهى كالتالي:-

يوجد بالجوال نتوء يستحوذ على قدر كبير من حجم الشاشة.

لا نستطيع إزالة البطارية من الجوال إلا من خلال التوكيل أو متخصص.

علبة الجوال لا تحتوي على الشاحن السريع، ويمكن شرائه منفصلاً عن الهاتف.

الجوال لا يحتوي على راديو FM.

الهاتف لا يحتوي على منفذ لتركيب ذاكرة خارجية (كارت ميموري).

سعر iPhone 12 بالسعودية ومصر والدول العربية

سوف نستعرض معكم سعر ايفون 12 بالسعودية ومصر والإمارات وسعر الجوال بالدولار الأمريكي وهى كالتالي:-

سعر الهاتف النسخة 64 جيجابايت بالمملكة العربية السعودية 3399 ريال سعودي، وسعر النسخة 128 جيجابايت 3649 ريال سعودي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 4050 ريال. سعر الموبايل النسخة 128 جيجابايت في جمهورية مصر العربية 16200 جنيه مصري، وسعر النسخة 256 جيجابايت 17800 جنيه. سعر الجوال النسخة 64 جيجابايت بدولة الإمارات 3399 درهم إماراتي، وسعر النسخة 128 جيجابايت 3609 درهم إماراتي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 4029 درهم. سعر الهاتف بالدولار الأمريكي، النسخة 64 جيجابايت 799 دولار أمريكي، وسعر النسخة 128 جيجابايت 849 دولار، وسعر النسخة 256 جيجابايت 949 دولار.