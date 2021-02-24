نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي الفضائية mksaby tv 2021 || مكسبي فيها مكسبك التردد على نايل سات بصيغة hd في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من محبي الرياضة والمنوعات في مصر والعالم العربي من المحيط إلي الخليج، عن تردد قناة مكسبي الفضائية الجديدة التي تعتبر من أهم القنوات الفضائية المتنوعة، الناقلة عدة برامج متميزة وجديدة ومنذ تم الإعلان عن تردد القناة وبثها مباريات في كرة القدم والبحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل يتذايد عليها|، حتى أصبحت أكثر القنوات الفضائية يتم البحث عن ترددها، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تردد القناة، وكيفية تثبيته على الريسيفر وخريطة برامج القناة اليومي فتابعونا.

تردد قناة مكسبي الفضائية الجديد 2021

القمر الصناعي نايل سات التردد 11411 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 نبذة مختصرة عن قناة مكسبي الفضائية قناة مكسبي الفضائية هي قناة مصرية متنوعة، تبث برامجها على مدار 24 ساعة في اليوم من أستوديوهاتها في مدينة دبي الإماراتية على القمر الصناعي نايل سات، أنطلق أول بث لها يوم 25 من شهر أكتوبر الماضي 2020، ومنذ ذالك الوقت والقناة في أنتشار كبير، بسبب نقلها مباريات بصورة مفتوحة ونقلها أفلام جديدة لم تذع من قبل. خريطة برامج قناة مكسبي الفضائية MAKSBY TV

الساعة أل 9.00 صباحاً : فيلم أرض النفاق.

الساعة أل 11 صباحاً : مسلسل فكرة بمليون جنية.

الساعة أل 12 ظهراً : فيلم حتى لا يطير الدخان.

الساعة أل 2 بعد الظهر : إعادة المصارعة الحرة WWE.

الساعة أل 3 : برنامج السرداب.

الساعة أل 3.30 : مسلسل فرقة ناجي عطالله.

الساعة أل 4.30 : فيلم عسل أسود.

الساعة أل 6.30 : برنامج محدش فاهم حاجة.

الساعة أل 7 مساءً : فيلم بنات ثانوي.

الساعة أل 9 مساءً : المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

الساعة أل 11 مساءً : مسرح مصر.

طريقة تنزيل قناة مكسبي على الريسيفر

يمكن أستقبال قناة مكسبي بصورة واضحة من خلال طبق صغير قطرة 60 سم على النايل سات، وأضافه التردد السابق ذكرة وعمل بحث ذاتي، أو عمل بحث ذاتي للرسيفر وسوف يتم تنزيل القناة مع كل القنوات الجديدة على نايل سات.