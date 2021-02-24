أقوي 3 طرق لربح الأموال من لعبة بابجي موبيل 2021 تحقيق آلاف الدولارات شهرياً من ببجي

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عمر شويل - جدة أقوي 3 طرق لربح الأموال من لعبة بابجي موبيل 2021 أصبح من أكثر الأمور التي يتم البحث عنه في الفترة الأخيرة طرق الربح بالألعاب الشهيرة منها لعبة بابجي، التي حازت مؤخراً على إقبال الملايين من المستخدمين لها بكافة أنحاء العالم، منذ أن تم إطلاقها بعام 2018، فهل خطر في بالك أنك تتمكن من خلالها ربح الكثير من الأموال من خلال القيام بترويج الإعلانات للشركات المالكة للمنصة، أو يتم القيام بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر موقع اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي، فبإمكانك الحصول على ما يتعدى 10 دولار بشكل يومي، عند القيام بتحميل البرنامج وتثبيته على الجهاز واختيار لعبة ببجي الشهيرة والكثير من الطرق الأخرى التي نتعرف عليها معاً اليوم.

أقوي 3 طرق لربح الأموال من لعبة بابجي موبيل 2021

يوجد العديد من الطرق التي تمكن مستخدمين لعبة ببجي من الحصول على أرباح كثيرة تتعدى ألاف الدولارات بشكل شهري منها:

اليوتيوب

نحن نعلم أن من أفضل ما يحقق ربح كبير في هذه الفترة موقع اليوتيوب، لكل من يهتم بالمحتوى الخاص به منذ أن تم تداول اللعبة، أصبح فرصة الربح من خلال موقع اليوتيوب، إذا كنت تمتلك قناة خاصة بك أو إنك تفضل القيام بعمل بث مباشر لها خلال اللعب، بالأخص إذا كنت محترف في اللعبة سوف تجد لك ألاف المتابعين بوقت قصير وسوف تزيد من المتابعين لك على القناة، كما أنه بإمكانك عمل الكثير من الفيديوهات التي توضح أسرار وخبايا اللعبة، لذا ننصحك بشكل دائم أن تقوم بالبث المباشر.



انجاز المهام

يوجد للعبة بابجي ناحية أخرى للتقييم بما يطلق عليه الرويال منها اليومي والآخر أسبوعي، بمقابل إنجاز ذلك المهام لكي يتمكن اللاعبين من الحصول على ملابس وهدايا، وتمكنك من أن تساعد اللاعبين في الحصول عليها بمقابل كبالغ مالية، فكل من يلعب هذه اللعبة يرغبون في أن يصلون لـ rp من أجل أن يلتحقون لأعلى مستوى في اللعبة على أن يظهر بالشاشة الرئيسية بالطائرة.

تقديم المساعدة

إذا كنت تملك مهارة كبيرة في اجتياز مراحل لعبة بابجي موبيل وتتجه للمستويات بشكل سريع، فبإمكانك أن تقوم بمساعدة الآخرين وكل من يرغب في تقوية حسابه والنهوض بمستواهم، وسوف تجد الكثير من الأشخاص يرغبون بذلك، فبإمكانك أن تعرض خدماتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتس اب، وسوف تجد إقبال كبير عليها وتربح الكثير وراء ذلك.