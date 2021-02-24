شحن شدات ببجي موبايل مجاناً 100% بدون فيزا أحصل على 1500 شدة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب القتالية إلكترونية شهرة وانتشار في السنوات السابقة، يوجد مفاتيح يتم استخدامها في هذه اللعبة لكي تساعد على الفوز وتفتح خصائص جديدة ومميزة داخل اللعبة، لذلك يسعى كل اللاعبين إلى شحن هذه الشدات بشكل مستمر، ويوجد عدد من المواقع الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمة.

شحن شدات ببجي موبايل مجاناً

يوجد عشرات الطرق التي يتم من خلالها شحن شدات ببجي موبايل، ولكن أكثرهم يحتاج إلى الكثير من الوقت كما أنه غير مجاني أيضاً، وعلى الرغم من ذلك يوجد طريقة مجانية لشحن هذه الشدات وبخطوات بسيطة، وهذه الطريقة هي:

أولاً يقوم اللاعب بفتح متجر جوجل بلاي وإنشاء حساب شخصي عليه حتى يمكن الاستفادة منه.

يقوم اللاعب بالبحث عن تطبيق Rozwin هذا التطبيق التي يتم من خلالها تجميع النقاط وتحويلها إلى شدات في لعبة ببجي فيما بعد.

بعد انتهاء عملية التحميل يقوم اللاعب بكتابة اسم البريد الإلكتروني الخاص به، ثم يقوم بفتح التطبيق وتجميع أكبر قدر من النقاط، لأن هذه النقاط سيتم تحويلها إلى شدات في لعبة ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile

قامت شركة ببجي موبايل باعتماد موقع رسمي لشحن شدات ببجي، بعض اعتراض عدد كبير من اللاعبين على المواقع المزيفة التي تدعي أنها تقوم بشحن شدات ببجي، قامت الشركة باعتماد موقع midas busy كموقع رسمي ومضمون يقوم بنقل شدات ببجي موبايل بعد شحنها إلي حساب اللاعب الشخصي في لعبة ببجي موبايل، ويتم ذلك من خلال إدخال رمز الأي دي الخاص باللاعب.