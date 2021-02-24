نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت على كافة الأجهزة والجوالات مجانا في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت على أيفون منذ عدة أشهر وكانت عملية تحميل لعبة فورت نايت عملية سهلة وبسيطة، حيث أن التحميل كان يتم من خلال الطرق المعروفة العادية من خلال متجر جوجل بلاي ومتجر أبل أيضاً، ولكن بسبب حدوث مشاكل بين الطرفين وإزالة لعبة فورت نايت من المتاجر الرئيسية بشكل نهائي أصبح من الصعب الحصول على اللعبة وتحميل الإصدارات الحديثة منها.

تحميل لعبة فورت نايت على أيفون

يمكن تحميل لعبة فورت نايت على هواتف أيفون ولكن الإصدارات الحديثة، حيث أن اللعبة تتمتع بإمكانيات عالية وتحتاج إلى جهاز ذات إمكانيات تتناسب مع اللعبة، ويمكن أن يتم تحميل اللعبة من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يقوم اللاعب بتحميل تطبيق get zeus ، وذلك من خلال كتابة اسم التطبيق في محرك البحث، ثم يقوم اللاعب بفتح قائمة الخصائص الخاصة بهذا التطبيق، ويختار منها خاصية التحميل get zeus now.

لكي تبدأ عملية التحميل يقوم اللاعب بعملية سحب كلمة التحميل الآن من يسار الموقع إلى يمينه، وذلك لكي تبدأ عملية تحميل التحميل المباشر.

يقوم اللاعب بفتح تبويب جديد في محرك البحث، والضغط على خصائص الملف الشخصي ثم فتح تطبيق zeus وإتمام الخطوات المطلوبة لتنصيب هذا التطبيق.

يقوم اللاعب بإعطاء كل الصلاحيات المطلوبة لتحميل اللعبة، وينتظر حتى انتهاء فترة تحميل فورت نايت ويقوم بفتح اللعبة

تحميل فورت نايت على الكمبيوتر

يوجد عدد كبير من اللاعبين الذين يفضلون تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر من أجل الاستمتاع بكافة تفاصيل وإمكانيات لعبة فورت نايت، ويمكن أن يتم التحميل من خلال تطبيق Epic Games.