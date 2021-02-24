نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات موبايلي نت 75 .. عروض نت موبايلي بلا حدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة موبايلي من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات، وتقدم العديد من العروض المميزة والقوية لكافة عملائها، وتعتبر باقات الإنترنت من أهم ما يشغل العملاء، لذا نتناول فيما يلي باقات موبايلي نت و عرض موبايلي فيما يخص الإنترنت.

باقات موبايلي نت

باقات نت موبايلي توفر موبايلي مجموعة من الباقات المميزة، وأهمها ما يلي:

باقة 10 جيجا، ومدة صلاحيتها 90 يوم، وقيمتها 175 ريال. باقة 20جيجا، مدة صلاحيتها 90 يوم، وقيمتها 230 ريال. باقة 50 جيجا، مدة صلاحيتها 60 يوم، بقيمة 220 ريال. باقة 100 جيجا، مدة صلاحيتها 90 يوم، بقيمة 335 ريال. باقة 300 جيجا، مدة صلاحيتها 90 يوم، بقيمة 450 ريال.

عروض نت موبايلي

تقوم شركة موبايلي بتوفير العديد من العروض، حيث تقدم عروض للإنترنت السريع، وعروض موبايلي مفوتر، وعروض للباقات مسبقة الدفع.

باقات موبايلي 75

تعتبر باقة موبايلي 75 من أشهر الباقات مسبقة الدفع التي تقدمها باقات موبايلي نت وتتسم بما يلي:

تكلفتها 75 ريال. صالحة لمدة شهر. تعطى 500 دقيقة محلية كافة الشبكات داخل السعودية. تعطي 6 جيجا إنترنت، و6 جيجا لمواقع السوشيال ميديا.

شريحة بيانات موبايلي لا محدود 150

تعتبر من أكثر الأنظمة في موبايلي تميزًا، وتتميز بما يلي:

سعرها 150 ريال. 2250 دقيقة محلية لكل الشبكات. 20 جيجا بايت إنترنت. إنترنت لا محدود لمواقع التواصل الاجتماعي. تحتسب الضريبة الخاصة بها خلال عملية الشحن. مدة صلاحيتها شهر.

عروض موبايلي مفوتر

مفوتر موبايلي تقدم العروض التالية:

عرض خصم 20% على باقات موبايلي المفوترة، ساري لمدة 30 يوم، ومتاح لعملاء موبايلي مفوتر الجدد.

عرض خصم 20% على الإنرنت الإضافي على باقات موبايلي مفوتر، ويتم مد 60 يوم إضافي على العرض، ومتاح لكافة عملاء موبايلي مفوتر.

باقات موبايلي بيانات

توفر باقات موبايلي نت بطاقات بيانات كما يلي:·

بطاقة بيانات 10 جيجا، بسعر 175 ريال، لمدة 3 شهور.

بطاقة بيانات 20 جيجا، بسعر 230 ريال، لمدة 3 شهور.

بطاقة بيانات 50 جيجا، بسعر 220 ريال، لمدة شهرين.

بطاقة بيانات 100 جيجيا، بسعر335 ريال، لمدة 3 شهور.

· بطاقة بيانات 300 جيجا، بسعر 450 ريال، لمدة 3 شهور.