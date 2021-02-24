شحن شدات ببجي موبايل مجاناً الموسم الجديد بدون فيزا أحصل على 1000 شدة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب القتالية المعروفة في الفترة الأخيرة في الكثير من الأماكن حول العالم، حيث وصل عدد مستخدمين لعبة ببجي موبايل ملايين الأشخاص حول العالم، يوجد في اللعبة ما يعرف بشدات ببجي، هذه التي يسعى الكثير من اللاعبين إلى شحنها بشكل مستمر وبطريقة مجانية، ذلك ما سنقوم بشرحه في هذا المقال.

شحن شدات ببجي موبايل مجاناً

يوجد ما يسمى بشدات ببجي موبايل، هذه الشدات التي تتيح للاعب مجموعة من المزايا الإضافية والخدمات داخل المباراة، هذه المزايا التي من الأسباب التي تساعد على الفوز، وبسبب المتعة التي تمنحها اللعبة للمستخدمين يرغب جميعهم في شحن هذه الشدات بشكل مستمر، ولكن يوجد عدد من المواقع التي تدعي أنها تقوم بشحن الشدات دون مقابل، وأغلب هذه المواقع مزيفة وغير معتمدة لتقديم أي نوع من هذه الخدمات.

وعلى الرغم من ذلك يوجد عدد من المواقع الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمة وتعتبر من المواقع المعتمدة الموثوقة، من أمثلة هذه المواقع موقع Rozwin لكي يتم الاستفادة من هذا الموقع الإلكتروني، يجب تحميل التطبيق الخاص بهذا الموقع من خلال متجر جوجل بلاي.

الطريقة المعتمدة شحن شدات ببجي

لكي يتم شحن شدات ببجي موبايل يجب القيام بمجموعة من الخطوات تتمثل في:

يقوم اللاعب أولاً بفتح موقعmidasbuy هذا الموقع الإلكتروني المسئول عن شحن الشدات.

بعد فتح الموقع يقوم اللاعب بالبحث عن لعبة ببجي موبايل واختيار خاصية شحن الشدات.

يجب أن يقوم اللاعب بتحديد عدد الشدات ثم تحديد وسيلة نقل المبلغ، ثم تنتقل الشدات بشكل مباشر لحسابه.