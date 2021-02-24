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عمر شويل - جدة تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger هو تطبيق مراسلة محمول مجاني يُستخدم للمراسلة الفورية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمحادثات الجماعية. يمكن لكل شخص استخدام التطبيق فيسبوك ماسنجر ، وذلك من خلال إمكانية تنزيله بشكل مجانًا تماما ، حيث يتيح لك تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger فرصة للتواصل مع أصدقائك على Facebook ومع جهات اتصال هاتفك الموجودة على تليفونك الخاص بكل سهوله . وهناك البعض سيسأل هل يختلف Messenger عن Facebook؟ الاجابة نعم تطبيق Messenger هو تطبيق منفصل عن Facebook. ومع ذلك ، يمكن تعيين ملفات تعريف المستخدمين باستخدام حساب Facebook أو رقم الهاتف. لذلك في هذا المقال سنتحدث عن أسباب استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger وإعدادات الأمان 2021

أسباب استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger وكيف يعمل؟

يقوم المستخدمون ببساطة بتنزيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة / اللوحية ؛ يمكن أيضًا استخدام التطبيق على سطح المكتب. يتوفر للمستخدمين خيار إعداد Messenger باستخدام حساب Facebook الخاص بهم أو برقم هاتفهم (على غرار Whatsapp و Viber و ooVoo وما إلى ذلك) في حالة اختيارك إعداد حساب بملفك الشخصي على Facebook ، فإن تطبيق Messenger يأخذ المعلومات بشكل تلقائي من حساب ملفك الشخصي على Facebook. ملف تعريف Messenger الخاص بك. يتضمن جميع هذه المعلومات قائمة الأصدقاء، وصورة الملف الشخصي، وما إلى ذلك. يمكن للتطبيق المزامنة مع جهات اتصال هاتفك وكذلك مع قائمة الأصدقاء الحالية على Facebook.

ما هي الوظائف الرئيسية في فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ؟

رسالة فورية

مشاركة الصور / الفيديو

الدردشات الجماعية – يمكن للمستخدمين الدردشة مع أصدقائهم على Facebook وجهات الاتصال الموجودة بدفتر الهاتف

إمكانية تسجيل الرسائل الصوتية

دردشة فيديو حية // مكالمات فيديو

لماذا يفضل استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ؟

إنه مجاني للتنزيل ويمكن لجميع الأشخاص استخدامه

يمكنك الاتصال بكل من الأصدقاء وجهات الاتصال على Facebook في دفتر هاتفك

سهلة الاستعمال بالنسبة لكل الأعمار

يمكنك إرسال “ملصقات” ملونة / مرحة إلى الأصدقاء

هل هناك مخاطر من استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ؟

مع جميع تطبيقات المراسلة المماثلة الأخرى ، هناك بعض المخاطر والأشياء التي يجب الانتباه إليها والحظر منها . و تشمل بعض المخاطر الأكثر انتشارا هي التسلط عبر الإنترنت أو تجربة محتوى غير لائق للشخص المستخدم أو مشاركته والدردشة مع بعض الغرباء.

و للمساعدة في تجنب هذه المشاكل ، يجب تطبيق نفس القواعد على جميع التفاعلات عبر الإنترنت للشباب ؛ من حيث يجب عليك أن لا تشارك البيانات إلا مع من تثق بهم في الحياة الواقعية ، وفكر قبل النقر فوق أي بيانات أو رسائل غير لائقة والإبلاغ عنها إلى شخص بالغ موثوق به. هناك بعض المخاطر الأخرى المتعلقة بتطبيق Messenger والتي يجب أن يكون الآباء على دراية بها:

خدمات الموقع في تطبيق ماسنجر Messenger

يتيح تطبيق Messenger للمستخدمين إرسال موقعهم في رسالة للمستخدمين الآخرين. يتم ذلك من خلال استخدام تقنية GPS المتوفرة والمضافة في معظم الأجهزة الحديثة الآن. قد يرغب الآباء في تعطيل خدمات الموقع على جهاز أطفالهم لتجنب أي مخاطر محتملة. يمكن العثور على خدمات الموقع في معظم الأجهزة في إعدادات الهاتف. كل ما تحتاج له هو القيام بتعطيل خيار “الوصول إلى موقعك”.

إعدادات الخصوصية في تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger

عند الإعداد باستخدام حساب Facebook ، يمكن لتطبيق Messenger المزامنة بشكل تلقائي مع جميع جهات اتصال الهاتف الخاص بدفتر الهاتف بالإضافة إلى أصدقاء Facebook علي حسابك الشخصي . إذا كنت قلقًا بشأن من قد يكون موجودًا في قائمة جهات اتصال طفلك أو تفضل قصر جهات اتصال طفلك على أصدقاء Facebook فقط ، فيمكن القيام بذلك عن طريق تخطي خيار المزامنة مع جهات الاتصال الموجودة علي الهاتف أثناء تنزيل التطبيق أو إيقاف تشغيله في الإعدادات. اذهب إلى الإعدادات> الأشخاص> إيقاف مزامنة جهات الاتصال.

يجب أن يكون الآباء على دراية بإعداد الخصوصية الآخر وهو “من يمكنه الاتصال بي”. بشكل افتراضي ، يتم تعيين إعداد Facebook هذا على “التصفية الأساسية” – مما يعني أنه يمكن للأصدقاء والأشخاص الذين قد تعرفهم الاتصال بك على Facebook و Messenger. لتجنب خطر الاتصال بشخص قد لا يعرفه طفلك ، يوصى بتبديل هذا الإعداد إلى التصفية الصارمة (يمكن للأصدقاء فقط إرسال رسائل إلى الحساب). يتم تطبيق هذا فقط عندما يقوم المستخدم بإعداد حساب Messenger باستخدام Facebook. لتحديد من الذي يمكنه الاتصال بطفلك:

انتقل إلى الإعدادات> حدد الخصوصية> حدد تحرير في “رسائل لمن أريد تصفيتها في صندوق الوارد الخاص بي؟” (يمكن العثور على هذا في قسم من يمكنه الاتصال بي “)> التبديل من التصفية الأساسية إلى التصفية الصارمة.

وهنا نكون قد انتهينا من مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أسباب استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger وإعدادات الأمان 2021