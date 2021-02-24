نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير شديد لهواتف الأيفون واتساب بنسخة خطيرة على هيئة برنامج تجسس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظراً للإقبال الشديد على تطبيق الواتساب من قبل الأشخاص المستخدمين، جعل قراصنة الإنترنت يقومون في الفترة الأخيرة بعدد من المحاولات بهدف اقتحام الخصوصيات، حيث سعت القراصنة إلى إدخال نسخة مزيفة من تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري إلى متجر “أبل” الخاص بهواتف الأيفون، بالإضافة إلى إنها ذكرت إلى بعض المواقع المتخصصة في مجال التقنية والتكنولوجيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن النسخة المزيفة من التطبيق ليست سوى برنامج تجسس، قامت إحدى شركات إيطاليا من أجل استهداف الأشخاص، حيث يمكن التطبيق القراصنة من جمع المعلومات عن الأشخاص المستهدفين عن طريق خداعهم لتثبيت ملفات معينة على هواتفهم بحسب تصريح بعض المواقع.

نسخة واتساب الخطيرة :

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة أن القراصنة قامت بتنفيذ سرقتها للتطبيق، فمن المتوقع أن حجم المعلومات التي يمكن الحصول عليها لا حصر لها، وهذه المعلومات قد تضم الرقم التعريفي الفريد، الذي يتيح لمن يحصل عليه الوصول إلى كافة قواعد البيانات البرامج في هاتفك، وعمل مختبر الأمن الرقمي في جامعة تورنتو الكندية مع الأخرين للعثور على النسخة المقلدة من واتساب التي تبين أن مطوروها شركة إيطالية، وجاء نشاط المختبر بعدما تحدثت تقارير عن تعرض اكتشاف تعرض مستخدمين لهجمات مصدرها تطبيق التواصل الفوري، وتبين أن التطبيق المزيف الذي يحمل اسم النطاق config5-dati(.) com عبارة عن ملف جاهز لإختراق الهاتف وإرسال البيانات إلى القراصنة.