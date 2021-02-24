نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تشحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 بأقوي طريقة شدات لا نهائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شدات ببجي ، اليوم أنت تستطيع شحن شدات ببجي مجانا والحصول على عدد لا نهائي من الشدات بطرق مجانية وأمنة تماما وهذا ما سوف نخبرك به اليوم، لعبة ببجي هي لعبة جماعية على شبكة الأنترنت حيث تم إصدارها في يوم 23 مارس 2017 كما أن اللعبة متوفرة على أجهزة الويندوز وإكس بوكس ون وبلاي ستيشن 4، وهي من أشهر الإلعاب الإلكترونية على مستوي العالم، وهي لعبة بقاء يتم لعبها أون لاين مما يشعر اللاعبين بواقعية إثناء اللعب، حيث تواجه أكثر من مئة لاعب حقيقي ولن يبقي منهم سوي واحد على قيد الحياة هو الفائز اللذي يصل إلى المراحل النهائية في ببجي ، وإذا كنت تريد أن تكون انت الفائز فيجب عليك التحرك بسرعة عبر أنحاء الجزيرة ثم قم بجمع أفضل الأسلحة والمعدات التي تجدها في تلك الجزيرة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أحدث طرق شحن ببجي بعدد لا نهائي من الشدات المجانية بطرق حديثة وأمنة ومجربة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شدات ببجي

أصبحت لعبة pubg من أشهر الإلعاب القتالية على مستوي العالم، وتستهدف ملايين الشباب وصغار السن حول العالم، ويتم لعبها أون لاين حيث يمكن التواصل مع الأصدقاء اللاعبين عن طريق الصوت، حيث يقوم عدد من الأصدقاء تقسيم انفسهم إلى مجموعتين لينزلوا في ساحة المعركة، ثم البدء في المحاربة والقتال ليحاول كلا منهم البقاء في اللعبة على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، ولكي يتم تحقيق الفوز فيجب عليك الحصول على أكبر عدد من الشدات، لذلك يبحث الكثير من اللاعبين على طريقة شحن شدات ببجي مجانا لشراء الاسلحة والمعدات والملابس اللازمة للمعركة والتي تساعده على الفوز .

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021

يمكنك الحصول على شدات ببجي مجانا عن طريق تطبيق knife dash هذا التطبيق هو مجاني 100%، ولن تحتاج لوجود رصيد في حسابك نهائيا، فقط أتبع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك تحميل تطبيق ( knife dash ) .

) . ثم فتح التطبيق ليظهر لك مهمة أو لعبة صغيرة يجب عليك اجتيازها .

عند اجتياز المهمة أو اللعبة سوف تحصل على نقاط في حسابك الخاص .

يمكن تحويل هذه النقاط إلى pupg uc بكل سهولة .

بكل سهولة . لتزويد عدد هذه النقاط لتحويلها شدات ببجي موبايل مجانا ، فيجب عليك مشاركته مع أصدقائك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي .

، فيجب عليك مشاركته مع أصدقائك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي . أيضا يمكنك مشاركة الكود الخاص بك مع أصدقائك عن طريق تطبيق الواتس أب ( whatsapp ) .

شحن شدات من موقع midasbuy

موقع midasbuy هو موقع شحن شدات ببجي مجانا وهو أيضا موقع معتمد بارنتر شريك مع شركة ببجي موبايل ، يمكنك من خلاله شحن شدات مجانية عن طريق الايدي أو عن طريق رصيد الهاتف، كما أنه يدعم أغلب الدول العربية مثل السعودية ومصر والعراق وليبيا وقطر والمغرب والكثير من الدول العربية الأخري، وهذه هي خطوات شحن ببجي موبايل :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع midasbuy .

أنقر على ( تسجيل دخول ) .

ويمكن عمل تسجيل الدخول عن طريق طريقتين : ( الطريقة الأولي ) يجب عليك تسجيل بيانات حسابك مثل الاسم ورقم السر والموافقة على شروط الموقع . ( الطريقة الثانية ) يمكن التسجيل عن طريق حسابك الشخصي على موقع التواصل فيسبوك .

بعد عمل تسجيل دخول أختر الحزمة التي تريدها من واجهة الشراء على الموقع .

أختر طريقة الدفع التي تريدها .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طرق شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 بطرق أمنة ومضمونة .