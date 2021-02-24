نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرجاع بطارية هاتفك جديدة عن طريق إعادة ضبط المصنع للبطارية والتخلص من الشحن الوهمي من خلال الكود السحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كانت بطارية الهاتف الخاصة تسبب لك الإزعاج كثيراً فإن هذا التقرير يهمك جداً، حيث هناك عدد كبير جداً من مستخدمي الهواتف الذكية يعانون من سوء أداء بطارية الهاتف الخاصة بهم، مما قد يسبب لهم الإزعاج في وقت كثير جداً، وللتخلص من ضعف البطارية أو فصلان الشحن الخاص بها أو التخلص من الشحن الوهمي فإن هذا يتوجب على المستخدم إعادة ضبط المصنع لبطارية الجوال، حيث يمكنك الآن اتباع الخطوات والبدء في هذه التجربة للاستمتاع ببطارية قوية وهاتف لا يفصل شحن كالمعتاد، وبعد اتباع الخطوات التي نستعرضها ترجع بطارية هاتفك جديدة كما كانت من ذي قبل.

خطوات إرجاع كفاءة البطارية كما كانت

هناك مجموعة من الخطوات يجب عليك اتباعها بالتفصيل وبجدية حتى تنجح المحاولة في رفع كفاءة بطارية هاتفك وهى كما نوضحها.

شحن البطارية الى نسبة 15% أو اقل من ذلك فقط.

ثم فتح الجوال وكتابة الكود التالي في الاتصال (#0228#*).

سوف تظهر لك قائمة تلقائية ذات خلفية سوداء ثم الدخول على أيقونة (QUICK START) باللون الأحمر.

ثم اختيار (OK).

ثم انتظار الهاتف للحظات حتى يعيد الإضاءة مرة أخرى، وسوف تلاحظ تغيير في شحن البطارية.

ثم إغلاق الهاتف ثم عادة تشغيله من جديد، واستخدام الهاتف حتى تنفذ البطارية تماماً، ولا تقم بشحن الجوال حتى تنفذ البطارية.

ثم إعادة شحن الجوال وهو مغلق ولا تقم بإزالة الشاحن حتى تقوم حتى شحن البطارية بالكامل بنسبة 100%.

ثم فتح الهاتف واستخدامه بشكل طبيعي.

ضبط المصنع للبطارية

من خلال اتباعك لهذه الخطوات التي تم توضيحها في الفقرة السابقة فإن هذه الخطوات تعرف بعملية دورة الشحن أو ضبط المصنع للبطارية وبالتالي سوف تجد العديد من المميزات في عمل دورة شحن لبطارية هاتفك واليك جانب منها.

التخلص من الشحن الوهمي للبطارية.

حل مشاكل الكهرباء التي تتعرض لها البطارية.

معالجة أخطاء الشواحن الغير مخصصة للبطارية.

ومن خلال اتباع هذه الخطوات على بطارية هاتفك سوف تعمل البطارية بكفاءة عالية كما أنها جديدة، بعد عمل إعادة دورة الشحن أو إعادة ضبط المصنع للبطارية لزيادة كفائتها والتخلص من الأخطاء التي وردت عليها.