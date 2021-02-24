طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 أحدث إصدار مجانا 100%

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت يبحث العديد من المستخدمين الهواتف المحمول والكمبيوتر عن طريقة جيدة تحميل لعبة فورت نايت، بالأخص بعد حذفها من قبل شركة جوجل وآبل وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد

بالرغم من أنه يوجد العديد من الإصدارات التي تتوافق مع أجهزة البلاي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر، إلا العديد من اللاعبين يفضلون تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الأندرويد من أجل لعبها في أي مكان ما للقضاء على الفراغ، وفيما يلي سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد.

يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت.

من واجهة الصفحة يتم النقر على خيار تنزيل “Epic Games App”.

يتم الضغط على كلمة “موافقة” من أجل تنصيبه بشكل يدوي بعد الانتهاء من تحميل اللعبة مباشرة.

يتم تشغيل التطبيق، والضغط على “تحميل لعبة فورت نايت“.

انتظر قليلاً للانتهاء من عملية التحميل، ثم عليكم بالبدء في تشغيل اللعبة بشكل مباشر.

تحميل فورت نايت APK للاندرويد

لتحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد طرق كثيرة وذكرنا لكم طريقة في السابق، أما الطريقة الأخرى تكون كالتالي:

يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت.

عليكم بالضغط على زر أحدث نسخة.

من ثم الضغط على أيقونة التحميل، وانتظر قليلاً للانتهاء من عملية التحميل.

عليك بالبدء في تنصيب اللعبة، ثم القيام بتشغيلها.