شحن شدات ببجي مجانا الموسم الأخير وربح 100 دولار

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عمر شويل - جدة شحن شدات لعبة ببجي يوجد الكثير من الطرق لشحن شدات لعبة ببجي فمنها المجانية والمدفوعة التي تستخدم أكثر من المجانية، وذلك من خلال شراء بطاقة ببجي والذي يرسل عليه كود التفعيل من خلال البريد الإلكتروني.

شحن شدات لعبة ببجي

نبذة عن لعبة ببجي: حققت لعبة ببجي موبايل نجاح كبير منذ وقت انتشارها، كما أنها أصبحت من أفضل الألعاب لدي الكثير منها وعدد الأشخاص المحملة لها ازداد عن 100 مليون شخص نظراً لأن اللعبة تتوافر مجانياً في متجر بلاي وابل أستوري ولا يوجد أي صعوبة عند تحميلها.

شحن شدات لعبة ببجي بالـ iD

يذكر أن طرق شحن شدات لعبة ببجي تعددت، ولكن الطريقة الناجحة حتى الآن هي الشحن عن طريق الآي دي ولذلك فنحن سنذكر لكم هذه الطريقة وبالتفصيل:

عليكم بالذهاب إلى موقع شحن شدات لعبة ببجي.

ستجد أمامك عدة دول فعليكم باختيار “المملكة العربية السعودية”.

ومن أجل العثور على لعبة ببجي، يتم الضغط على أيقونة “انطلق”,

من فئة الشدات يتم اختيار الفئة التي تناسب.

يوجد أمامك خانة فارغة لكتابة الـ iD، ثم قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك مع اختيار فئة الشدات.

عليكم بالضغط على أيقونة ادفع المتواجدة أمامك في الجزء السفلي للصفحة.

يتم إتباع كافة الإرشادات، للانتهاء من عملية الدفع.

وفي النهاية يتم تشغيل لعبة ببجي لكي تقوم بعرض الشدات ثم الانتقال إلى البريد المتواجد في اللعبة من أجل استلامها.