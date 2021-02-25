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عمر شويل - جدة بواسطة الهاتف … جوجل تسمح بمراقبة مستوى ضربات القلب والتنفس، صرحت شركة جوجل Google عن إصدار ميزة جديدة في منصة Google Fit وهي عبارة عن منصة صحية مخصصة لهواتف Android بهدف قياس مستوى ضربات القلب والتنفس عن طريق كاميرا الهاتف المحمول، كما أكدت بـأنها ستطلق هذه الخدمة قريباً في هواتف بيكسل Pixel، ويليها مباشرةً هواتف الأندرويد.

كيفية استخدام الميزة الحديثة في هواتف Android

أوضحت شركة جوجل العالمية رائدة محركات البحث العملاقة عبر شبكة الإنترنت بأن استخدام هذه الميزة سوف يتمكن مستخدمي الهواتف المحمولة من سرعة قياس ضربات قلبهم وتنفسهم بواسطة الكاميرا الأمامية.

وكل ما على المستخدم هو وضع رأسه وجذعه العلوي أمام الكاميرا الأمامية ويتنفس بصورة طبيعية، ثم وضع الإصبع على عدسة الكاميرا الخلفية، وبالتالي يحصل على المعدل لضربات القلب والتنفس.

وقالت لافتة بأن جاءت هذه الفكرة نتيجة المستشعرات القوية والتحديثات المستمرة لأنظمة الكمبيوتر، ونتج عنه استخدام الميزة عن طريق الهاتف الذكي ومراقبة الإشارات وحركة التنفس من تغيير لون إصبع المستخدم، فضلاً عن قياس مستوى ضربات القلب.

ملاحظات هامة من جوجل

أكدت شركة جوجل خلال حديثها عن ميزة قياس مستوى القلب والتنفس بأن هذه الخدمات سوف تعمل بصورة جيدة للغاية في ظل ظروف العالم في الوقت الراهن، ويجب استخدام هذه الفحوصات من أجل تقييم الحالة الصحية والتشخيص الطبي.

وكشفت ايضاً بأن عدد قليل من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية هم من يملكون أجهزة تشخيصية بهدف تتبع الحالة الصحية، وهذا ما جعلنا نهتم بتنفيذ هذه الفكرة نتيجة كثرة استخدام الهواتف المحمولة.

ومن منطلق العمل على استثمار هذا النجاح، قامت بتطوير ساعات أبل الشهر الماضي، وتستكمل استثماراتها بالشركة مع شركة Fitbit رائدة صناعة أجهزة اللياقة البدنية بتكلفة وصلت إلى 2,1 مليار دولار.