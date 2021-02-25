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عمر شويل - جدة أهم مميزات الإصدار الجديد لنظام آيفون iOS14.5 أطلقت شركة أبل للتكنولوجيا إصدار جديد وهو ” iOS14.5″” مع إضافة بعض التحديثات الهامة في هواتف الأيفون، كي يتلاءم مع التطورات الراهنة في الوقت الحالي، والتي تمنح استخداماً أسهل وأفضل مما سبق، خاصة للمهتمين باستخدام أجهزة أيفون على المدى الطويل.

مزايا الإصدار التجريبي IOS14.5

قام مطوري هواتف أيفون بعدة تحديثات في أنظمة الـ IOS14.5 حتى تتناسب مع الأحداث الأخيرة بسبب ارتداء الكمامات الطبية، فضلاً عن مزايا أخرى وهي كالتالي:

بعد الانتهاء من التحديثات الأخيرة أصبح المستخدم فتح هاتف الأيفون من خلال ساعة أبل ” Apple Watch” خاصةً عند ارتداء الكمامة الطبية، وهذا الأمر سهل على الكثيرين استخدام هواتفهم بكل سهولة ويسر.

تنشيط خدمة الـ 5G في شريحتين، والتي تضمن اتصال ثنائي من خلال ضبط النظام من قائمة الإعدادات، وليس هذا فحسب بل يسمح بتمكين استخدام بطاقة مزدوجة SIM.

يمكن إضافة خدمة الفرز إلى تطبيق Reminder من نظام iOS 14.5 من خلال فرز الأحداث القديمة على حسب تاريخ الإنشاء والاستحقاق، والأولوية، مع إضافة خدمة الطباعة إلى التطبيق.

وأضافت التحديثات خدمة اختيار المتصفح الافتراضي، والبريد الإلكتروني، كما يمكن اختيار خدمة بث الوسائط ” Siri” واختيار طرق تشغيل الموسيقى من خدمات جوجل، بعيداً عن Apple Music.

مميزات الإصدار الجديد لنظام آيفون

ويذكر ايضاً في هذا الإصدار الجديد لنظام أيفون إمكانية الاتصال بلوحة المفاتيح Magic Keyboard والذي سيكون في الاتجاه الأفقي بدلاً من الوضع الرأسي الافتراضي.

وقامت بتغيرات جمالية ايضاً وهو شعار تمهيدي أفقي جديد في أجهزة Apple iPad، والذي يظهر أثناء اتصال الـ iPad بلوحة Magic Keyboard.

وأخيراً مع الإصدار الجديد يمكن للمستخدمين البحث عن الرموز التعبيرية بكل سهولة مما سبق، خاصةً لأجهزة الـ iPadOS.