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عمر شويل - جدة طريقة تحويل المكالمات إلى مغلق من خدمة موبايلي، تقدم شركة موبايلي خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق لمستخدمي خدمة موبايلي، حيث تقوم تلك الخدمة بعدم تحويل المكالمات الواردة من أرقام هواتف معينة عند الاتصال، وعند الاتصال يظهر لها أن الهاتف مغلق، تعرفوا على تلك الخدمات من موبايلي.

تحويل المكالمات إلى مغلق

هناك بعض التطبيقات المتواجدة على المتجر في الهاتف يمكنها تحويل المكالمات الواردة إلى مشغول عند الاتصال، ولكن يظهر للمتصل أن المستخدم مشغول، ولذلك فهي ليست تلك الخدمات المطلوبة، وتوضح شركة موبايلي طريقة تحويل المكالمات الواردة إلى مغلق من خلال خدمة راحتي.

خدمة راحتي من موبايلي

توضح شركة موبايلي أنه لمن يرغب في الحصول على خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق يجب أن يتم الاشتراك في خدمة راحتي والتي تقدم بعض الخيارات للمستخدم مثل:

أن يكون الهاتف مغلق عن اتصال بعض جهات الاتصال المحددة ولا يريد المستخدم الرد عليها. أو أن يظهر للمتصل أن المستخدم مشغول. أو أن يستمر الرقم في الاتصال بدون رد في النهاية. أو إرسال رسالة توضح بأن الرقم المحظور حاول الاتصال.

والاشتراك في خدمة راحتي ليس مجانًا حيث أن رسوم الاشتراك في خدمة راحتي هي 15 ريال سعودي.

خدمات خدمة راحتي

تقدم تلك الخدمات بعض المميزات والخدمات للمستخدمين والمشتركين بها مثل:

تحديد رسالة واحدة ومعينة يتم إرسالها لجميع المكالمات الواردة عند الانشغال.

من الخدمات السهلة الاستخدام بالنسبة للمشتركين بها.

يمكن تفعيل خدمة راحتي مع جهات اتصال معينة فقط وباقي جهات الاتصال يمكن استقبال المكالمات منها بدون مشكلة.

كذلك يمكن استخدام خدمة حجب المكالمات من جميع الأرقام التي تتصل على الهاتف بدون الحاجة لكي توضع في قائمة الحظر.