نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة ومواصفات هاتف اوبو رينو 5 – OPPO Reno5 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة اوبو الصينية OPPO الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية هاتفها الرائد الجديد OPPO Reno 5 مؤخراً، وذلك من خلال مؤتمر يوم 23 فبراير 2021، ويأتي الهاتف بنسختين هما OPPO Reno 5 | OPPO Reno 5G وربما أهم ما يميز النسخة الثانية هي وجود مودم خاص بتكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس 5G، والتي تقدم جودة اتصال وسرعات إنترنت عالية جداً مقارنة بما تقدمه تقنيتي الاتصال 3G | 4G ونقدم لكم في هذه المقالة مواصفات هاتف اوبو رينو 5 و 5G | Oppo Reno 5 و Reno 5G

مواصفات هاتف اوبو رينو 5 – OPPO Reno 5

ويأتي هاتف oppo Reno 5 بالعديد من المميزات ربما أهما هي تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات وقدرة معدل تحديث للشاشة 90 هرتر وإليكم مواصفات OPPO Reno5 (CPH2159)

المعالج: Qualcomm® Snapdragon™ 720G ثماني النواة بتردد 2.3 جيجا هرتز.

معالج الرسوم: Adreno™ [email protected] وذات الأداء العالي لتقديم جودة رسومات عالية في الألعاب وتجربة استثنائية لمحبي الألعاب.

الذاكرة: ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا.

الشاشة: شاشة من النوع أموليد بحجم الشاشة 6.4 بوصة بنسبة91.7% من حجم الهاتف الكلي، وتتميز بتقديم جودة FHD+ (2400*1080) بمعدل تحديث 90 هيرتر لتقديم تجربة أكثر سلاسة.

الكاميرا الخلفية: 4 كاميرات خلفية (كاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل – كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 8 ميجابيكسل – كامير مقربة 2 ميجابيكسل -كاميرا أحادية 2 ميجابيكسل)

الكاميرا الأمامية: 44 ميجابيكسل

البطارية: تأتي البطارية بسعة 4310 مللي أمبير.

الشحن: يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 50 وات مما يساهم في شحن الهاتف بالكامل في وقت أقل.

نظام التشغيل: أندرويد 11 بواجهة ColorOS الخاصة بشركة OPPO.

البصمة: بصمة مخفية أسفل الشاشة كما يدعم بصمة الوجه.

المستشعرات:

جيروسكوب

مقياس التسارع

مستشعر التقارب

مستشعر تتبع عدد الخطوات

حساس الجاذبية

مستشعر بصري

مستشعر مغناطيسي أرضي

محتويات العلبة: الهاتف – سماعة الأذن – وصلة USB – الشاحن – دبوس إخراج الشرائح – جراب حماية – دليل التشغيل السريع – دليل الأمان مع بطاقة الضمان.

مواصفات هاتف اوبو رينو 5 جي – OPPO Reno5 5G

المعالج: Qualcomm® Snapdragon™ 765G ثماني النواة بتردد 2.4 جيجا هرتز.

معالج الرسوم: Adreno™ 620 @ 625MHz وذات الأداء العالي لتقديم جودة رسومات عالية في الألعاب وتجربة استثنائية لمحبي الألعاب.

الذاكرة: ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا.

الشاشة: شاشة من النوع أموليد بحجم الشاشة 6.4 بوصة بنسبة91.7% من حجم الهاتف الكلي، وتتميز بتقديم جودة FHD+ (2400*1080) بمعدل تحديث 90 هيرتر لتقديم تجربة أكثر سلاسة.

الكاميرا الخلفية: 4 كاميرات خلفية (كاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل – كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 8 ميجابيكسل – كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل -كاميرا مونو 2 ميجا بيكسل)

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابيكسل

البطارية: تأتي البطارية بسعة 4300 مللي أمبير.

الشحن: يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 65 وات مما يساهم في شحن الهاتف بالكامل في وقت أقل.

نظام التشغيل: أندرويد 11 بواجهة ColorOS الخاصة بشركة OPPO.

البصمة: بصمة مخفية أسفل الشاشة كما يدعم بصمة الوجه.

المستشعرات:

جيروسكوب

مقياس التسارع

مستشعر التقارب

مستشعر تتبع عدد الخطوات

حساس الجاذبية

مستشعر بصري

مستشعر مغناطيسي أرضي

محتويات العلبة: الهاتف – سماعة الأذن – وصلة USB – الشاحن – دبوس إخراج الشرائح – جراب حماية – دليل التشغيل السريع – دليل الأمان مع بطاقة الضمان.