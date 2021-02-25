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عمر شويل - جدة تحميل لعبة ببجي Pubg للأندرويد والأيفون وطريقة شحن شدات ببجي مجانًا في دقائق معدودة ، تُعد لعبة ببجي Pubg من أقوى الألعاب وأكثرها انتشارًا في الدول العربية والعالمية، حيث أنها استطاعت في وقت قصير جدًا أن تحقق النجاح وتحصل على اعجاب الملايين من المستخدمين حول العالم، بسبب ما تحمله اللعبة من متعة وإثارة وتشويق، فهى تحتوي على الكثير من المميزات والخيارات والوسائل التي تجعلها لعبة جذابة وحقيقية لاعتمادها على لاعبين حقيقين متصلين مع بعضهم عن طريق شبكة الانترنت ( اون لاين ) ،حيث أنها تُدعم جميع أجهزة الحاسوب والأندرويد والأيفون، مع ضرورة وجود مساحة كبيرة للعبة فقط حوالى 1 جيجا، لما تشتمل عليه اللعبة من مدن ومحاولات ومسابقات وأدوات وتقنيات تحتاج إلى مساحة كبيرة بالهواتف المحمولة والحاسوب.

تحميل لعبة ببجي Pubg للأندرويد والأيفون وطريقة شحن شدات ببجي مجانًا في دقائق معدودة

يسعى الكثيرون من المستخدمين إلى البحث عن طريقة تحميل لعبة ببجي على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية سواء الأيفون أو الأندرويد، ولذلك سنوفر لكم طريقة سهلة لتحميل اللعبة لجميع الهواتف المحمولة.

تحميل لعبة ببجي Pubg للأندرويد والأيفون والأيباد مجانًا

لتتمكن من تحميل لعبة ببجي والاستمتاع بها بطريقة سهلة وآمنة عليك أن تستخدم موبايل ذا مساحة كبيرة أكثر من 2 جيجا، لاحتوائها على الكثير من الخيارات والأدوات التي تحتاج إلى مساحة ضخمة وسرعة انترنت عالية لاعتمادها الأساسي على ( الاون لاين )، وسنوفر لكم في السطور التالية طريقة تحميل اللعبة لهواتف الاندرويد والأيفون والأيباد.

تحميل لعبة ببجي Pubg لأجهزة الكمبيوتر مجانًا

قبل تحميل لعبة ببجي يجب عليك معرفة طريقة لعبها من على الحاسوب باستخدام مفتاتيح الكيبورد المعينة وهى ما يلي:

” shift ” للسرعة والجرى.

زر ” = ” للجرى المستمر.

زر ” Ctrl ” لفصل اللعبة والتحكم في الأشياء الأخرى في الشاشة.

حرف ” Z ” للنوم على الأرض.

حرف ” C ” للجلوس على الأرض والسير منخفض.

وبعد معرفة طريقة استخدام بعض المفاتيح الخاصة باللعبة، يمكنك تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر مجانًا بطريقة سهلة ومضمونة.

طريقة شحن شدات ببجي مجانًا في دقائق معدودة

تعتمد لعبة ببجي بشكل كبير على شراء العملة الوهمية المعروفة باسم ” شدات ” فبدون حصولك على شدات ببجي Pubg لا يُمكنك الوصول إلى مستويات كبيرة داخل اللعبة، حيث يرغب جميع اللاعبين في الحصول على بعض منها لشراء السكنات الخاصة بالشخصيات والأسلحة والملابس وفتح بكجات وكل مستلزمات اللعبة، فيُمكنك شحن شدات ببجي بطريقة مجانية دون التعرض للنصب ودفع مبالغ مالية كبيرة وذلك من خلال مايلي:

الدخول على google play وتثبيت تطبيق ezcash والدخول عليه وكتابة البيانات والحصول على شدات مجانية. عند بدأ اللعبة يظهر لك اعلان، كل ما عليك فعله هو الضغط عليه ومشاهدة الفيديو حتى النهاية والحصول على نقاط يتم استبدالها بشدات مجانية.