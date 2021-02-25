نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على بطاقات جوجل بلاي سعودية وأمريكية مجاناً 2021 بدون عروض أو VPN في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على بطاقات جوجل بلاي سعودية وأمريكية مجاناً بدون عروض أو VPN، يمكنك الآن الحصول على بطاقات google play مجانية وبطريقه سهله وآمنة جدا بدون جمع نقاط كثيرة، ومن خلال تلك البطاقات يمكنك الاستفادة والشراء عبر العديد من المتاجر الإلكترونية، أو يمكنك شحن شداد بابجي وجواهر فرى فاير أو بيتكوين بما يعادل قيمة بطاقات جوجل التي حصلت عليها، فقط عليك الإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة والمطروحة عبر التطبيق الذي سنقوم بشرحه اليوم، وذلك بعيدا عن الطرق الغير مضمونة والغير فعالة والتي تعتبر مضيعة للوقت، ولكي تحصل على بطاقات قوقل مجانا يجب أن تستخدم التطبيق بشكل صحيح وتتابع جميع الخطوات بدقة.

بطاقات جوجل بلاي سعودية وأمريكية مجاناً

يمنحك تطبيق كويزتي أو quizti فرصة الحصول على بطاقات جوجل بلاي مجانية عبر جمع النقاط، حيث يطرح التطبيق مسابقات ثقافية ودينية تتضمن أسئلة عن الصحابة وأسئلة لغة عربية وأسئلة علوم وتاريخ وجغرافيا، بالاضافة إلى مسابقات متنوعة وأسئلة عشوائية مختلفة في جميع المجالات، وكذلك الكثير من الألعاب التي تعتمد على قوة الملاحظة والذكاء، وسوف تربح عدد من النقاط عند الإجابة عن كل سؤال أو اجتياز لعبة أو ربح مسابقة، كما يمكنك ربح المزيد من النقاط وبالتالي المزيد من بطاقات قوقل عبر أيقونة شارك وأربح، حيث يمنحك التطبيق عدد كبير من النقاط عند دعوة أصدقائك.

ويجب عليك الاستمرار في الربح بالمسابقات وإجابة الأسئلة بشكل صحيح لكسب النقاط حتى تصبح ضمن قائمة المتصدرين، حيث أن هناك في تطبيق كويزتي قائمة متصدرين أسبوعية وقائمة متصدرين عامة، وعند نهاية كل أسبوع يتم إدخال أسماء الرابحين إلى قائمة رابحي الأسبوع الذي مضى، فقط أجب عن الأسئلة بشكل صحيح وعن كل سؤال سوف تحصل على نقاط، وعند تجميع المزيد من النقاط سوف تستبدلهم من خلال التطبيق ببطاقات قوقل بلاي أو شدات بابجي أو جواهر فرى فاير، وغيرها من الجوائز التي يوفرها التطبيق عند استبدال النقاط.

طريقة استبدال النقاط في كويزتي

بعد تجميع النقاط وفي حالة رغبتك في استبدالها عليك بالذهاب إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق والضغط على الجوائز، سوف تظهر لك عدة اختيارات منها بطاقات جوجل بلاي وشدات بابجي وجواهر فري فاير، وفي حالة اختيار بطاقات قوقل فسوف تجد أن التطبيق يتيح بطاقات سعودية وإماراتية وأمريكية، وعند تجميع 1600 نقطه سوف تسحب بطاقة جوجل بلاي قيمتها خمسة دولار، وعند تجميع 2600 نقطه سوف تسحب بطاقة جوجل بلاي قيمتها 10 دولار، وعند تجمع 3600 نقطه بطاقة جوجل بلاي قيمتها 15 دولار، وعند تجمع 5600 نقطه سوف تسحب بطاقة جوجل بلاي قيمتها 25 دولار.

قم بالرجوع خطوة ستظهر لك عدة اختيارات أخرى لاستبدال النقاط وربح الجوائز بعيداً عن بطاقات قوقل بلاي، منها على سبيل المثال شحن شدات بابجي والحصول على جواهر فرى فاير، فعند الحصول على 1600 نقطة سوف تحصل على 325 شدة بابجي، وعند الحصول على 1032 نقطة يمكنك استبدالها ب210 جوهرة فري فاير، وذلك بالاضافة إلى المزيد من الجوائز التي يوفرها تطبيق كويزتي والتي يمكنك الحصول عليها بعد تجميع النقاط.

ويعد كويزتي من أفضل وأبسط الطرق لربح المال من الإنترنت والحصول على بطاقات Google play مجانية، وهو أحد التطبيقات الربحية التي لا تحتاج لوجود خبرة سابقة، حيث أن معظم الأسئلة في المتناول ويمكنك حصد الكثير من النقاط عن طريق قضاء مزيد من الوقت في الإجابة عن الأسئلة ودخول المسابقات والمنافسات، وبعد ذلك تستطيع الاستفادة من تلك النقاط واستبدالها بما تريد من الهدايا عبر حصولك على بطاقات جوجل بلاي.