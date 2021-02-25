”فيسبوك” تحظر استخدام جيش ميانمار لموقعها وتطبيق ”إنستغرام”

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الخميس أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق "إنستغرام" بأثر فوري، مع استمرار المظاهرات الحاشدة منذ أسابيع بالبلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت الشركة في مدونة لها: "الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر... نعتقد بأن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستغرام كبيرة للغاية".

وأضاف عملاق التكنولوجيا الأمريكي أنه سيحظر كذلك على جميع "الكيانات التجارية المرتبطة بتاتماداو" الإعلان على منصاته.

وأرجعت الشركة قرارها حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش لقواعد "فيسبوك" مرات ومرات، ومنها منذ الانقلاب.

واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، واعتقلها وكثيرا من قيادات الحزب.

ويستخدم "فيسبوك" على نطاق واسع في ميانمار وكان أحد الطرق التي يتواصل بها المجلس العسكري مع المواطنين، رغم التحرك الرسمي لحظر المنصة في الأيام الأولى للانقلاب، بدعوى ضمان الاستقرار وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني.