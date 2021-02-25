نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي UC مجانا الأفضل و بطريقة مضمونة وآمنة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي UC مجانا،هناك مجموعة من الطرق العديدة لشحن شدات ببجي والمتاحة على شبكة الأنترنت، ولكن للأسف يوجد منها مواقع مخادعة الغرض منها اختراق حساباتك أو سرقة أرصدتك ويجب عليك الحذر من تلك المواقع ومراعاة عدم إدخال بياناتك الشخصية أو أي بيانات هامة على مواقع غير معروفة، ولذلك سنقدم لك في هذه المقالة الطريقة المضمونة والآمنة لشحن شدات ببجي والحصول على UC مجانا.

الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي بطريقة مضمونة 100%

يعتبر موقع midasbuy احد المواقع الرسمية لشحن شدات ببجي كونه شريك معتمد مع الشركة المصنعة للعبة، ويمكنك من خلاله شراء الشدات عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بك أو رصيد هاتفك أو يمكنك شحنها مجانا بالعروض المقدمة.

شحن شدات ببجي عن طريق موقع midasbuy :

قم بالدخول على الموقع،ثم انشاء حساب خاص بك.

قم باختيار إيقونة UC وإدخال المعرف الخاص بك باللعبة الأيدى ID.

ستظهر لك مجموعة من عروض الشدات، قم باختيار العرض الأنسب لك، ثم اختار طريقة الدفع الخاصة بك.

سيتم إرسال رسالة نصية للتأكيد على هويتك، ثم يتم إرسال الشدات الخاصة بك على اللعبة.

شدات ببجي عن طريق الأيدى بدون فيزا أو أي بطاقات ائتمانية

يتيح لك موقع midasbuy شحن شدات ببجي عن طريق رصيد الهاتف وبدون استخدام بطاقات ائتمانية،كل ما عليك فعله هو الدخول على الموقع و إنشاء حساب وإدخال ID الخاص بك، ثم اختيار الدولة التابع لها، واختيار شركة الهاتف التابع لها دولتك والتي تخص رقم جوالك،ثم قم باختيار العرض المناسب لك ثم إدخال رقم هاتفك وسيرسل لك رسالة للتأكيد.

يقدم لك الموقع العديد من العروض المجانية في حال شحنك للشدات مثال ذلك عند شحن 300 شدات ببجي يعطيك 90 UC ببجي موبايل بالمجان، وفي حالة شحنك 1500 شدة يعطيك مجانا 240 شدات UC ببجي موبايل، بجانب انه عند كل عملية شحن سيظهر لك مجموعة من صناديق الحظ والتي يمكنك من خلالها الحصول على شدات مجانية واضافتها لحسابك في اللعبة.