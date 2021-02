نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استرجاع حساب سناب شات وحل مشكلة تغيير رقم الجوال وعدم وصول رمز التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استرجاع حساب سناب شات وحل أبرز المشاكل التي تواجه مستخدمي التطبيق، ومن بينها مشكلة تغيير رقم الجوال وعدم وصول رمز التفعيل لحسابك في سناب، وكذلك كيفية التصرف في حالة إيقاف حسابك أو تعرض للاختراق من قبل مجهول، حيث نتناول اليوم أفضل وأضمن طريقة تستطيع من خلالها استرجاع حسابك في سناب شات في حالة تم تغيير رقم جوالك أو لم يتم إرسال رمز التحقق إليك، بالاضافة إلى حلول مضمونة على كافة التساؤلات التي انتشرت مؤخراً بكثرة من قبل مستخدمي تطبيق سناب شات، ويتم حل جميع تلك المشاكل عن طريق إستخدام دعم سناب شات Snap chat Support.

طريقة استرجاع حساب سناب شات

يتم البحث في مُتصفح جوجل عن Snap chat Support وبعد الدخول يتم الضغط على الخيار الأول Contact us، ثم يتم الضغط على My Account Login، وسيتم فتح عدد من الخيارات تتضمن أبرز المشاكل التي تواجه مستخدمي تطبيق سناب شات بهدف حلها وهي:

في حالة فقدان كلمة المرور لحسابك في سناب I forgot my password. في حالة عدم قدرتك على تفعيل البريد الإلكتروني أو رقم الجوال I can’t verify my email or mobile number. في حالة اختراق حسابك في سناب شات I think my account was hacked. في حالة عدم وصول رمز التفعيل للحساب I don’t have my login Verification Code. في حالة غلق حسابك My account is locked. في حالة عدم قدرتك على إنشاء حساب جديد I can’t sign up. في حالة عدم قدرتك على تسجيل الدخول I see an error message when I log in. في حالة رغبتك في حذف حسابك في سناب شات I want to delete my account.

حل مشكلة عدم وصول كود التحقق سناب

بعد الدخول على خدمات دعم سناب شات يتم الضغط على I don’t have my login Verification Code، ثم ستظهر عدة شروط قم بالضغط على الإطلاع عليها، وبعد قراءتها قم بإدخال اسم المُستخدم في حسابك على سناب شات ثم إدخال كلمة المرور كذلك، بالاضافة إلى إدخال البريد الإلكتروني المُسجل في الحساب ورقم الجوال مُضاف إليه كود بلدك.

بعد تعبئة البيانات المطلوبة قم بكتابة الجملة التالية ”لا أستطيع تسجيل الدخول إلى حسابي في سناب شات بسبب تفعيل المصادقة الثنائية أود إلغاء رمز التحقق وإرسال رابط لتعيين كلمة السر“، وكذلك باللغة الانجليزية كالتالي ”I cannot log into my Snap chat account due to the activation of two-factor authentication. I would like to cancel the verification code and send a link to set the password “.

لاستكمال تقديم طلبك بإرسال رمز التحقق الخاص بحسابك في سناب قم إدخال رقم الجوال الخاص بك، وكذلك تاريخ الميلاد مع إرفاق نوع الجهاز الخاص بك، ثم ادخل البريد الإلكتروني الذي تم ربط الحساب به ثم الضغط على إرسال، ستظهر رسالة من قبل دعم سناب شات بأنه قد تم إرسال رسالتك للدعم وسيتم حل مشكلتك، وسوف يتم إرسال رسالة من الدعم الفني للتأكيد على حل المشكلة.