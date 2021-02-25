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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل نظام التحويل الفوري للمدفوعات سريع عبر تطبيق البنك الأهلي التجاري، حيث تم الإعلان رسمياً عن تطبيق نظام التحويل الفوري سريع بين البنوك في السعودية، والذي يمنحك إمكانية التحويل المصرفي بشكل فوري في جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت والأوقات التي تلي مواعيد الدوام اليومية، على أن يتم احتساب رسوم تبلغ نصف ريال على التحويل بمبلغ أقل من خمسمائة ريال، أما التحويل بمبلغ يتجاوز خمسمائة ريال فيتكلف رسوم تبلغ ريال واحد للتحويل بين الحسابات البنكية، إذن فما هي كيفية التسجيل والتفعيل في خدمة سريع للمدفوعات الفورية عبر إستخدام تطبيق البنك الأهلي.

تفعيل نظام التحويل الفوري سريع عبر تطبيق البنك الأهلي

لتتمكن من تفعيل نظام التحويل الفوري للمدفوعات عن طريق تطبيق البنك الأهلي التجاري، قم بفتح التطبيق وسيتم ظهور عدة خيارات مختلفة عيك الضغط على الحوالات، ثم يتم فتح صفحة جديدة عليك الضغط على الخيار الأخير إدارة التحويل المحلي الفوري، ثم ستظهر رسالة تُلزمك بالموافقة على منح التطبيق إستخدام بياناتك من رقم الجوال والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى رقم الهوية ليتم التحويل بين جميع البنوك على الفور، بعد ذلك عليك الضغط على التسجيل.

يتم تسجيل بياناتك الشخصية من رقم الحساب ورقم الهوية، بالإضافة كذلك إلى رقم الجوال الخاص بك والبريد الإلكتروني ثم الضغط على استمرار، وسيتم إرسال رسالة نصية بها كود تحقق تفعيلي عليك إضافته في المكان المُخصص لذلك، وسيتم إظهار جميع بياناتك وتفاصيل حسابك لدى البنك الأهلي التجاري، في الخطوة الأخيرة يتم الضغط على متابعة لاستكمال تفعيل خدمة سريع، وبذلك يمكنك عمل تحويل مصرفي محلي بشكل فوري لمستفيد في بنك آخر، أو تحويل فوري بين حساباتك البنكية المحلية.

طريقة التحويل السريع البنك الأهلي التجاري

بعد إتمام عملية تسجيل البيانات وإنشاء الحساب ثم الموافقة على كافة الشروط والأحكام، يتم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على الحوالات، ثم يتم ظهور صفحة جديدة بها عدة خيارات وهي بين حساباتي وداخل البنك الأهلي وبنوك محلية وبنوك دولية وحسابات كويك باي، يتم الضغط على بنوك محلية ثم إختيار حوالة فورية و إدخال اسم البنك المُستفيد مع إدخال مبلغ التحويل، ثم إدخال اسم المُستفيد ورقم الأيبان وإدخال سبب التحويل والضغط على استمرار، وبعد ذلك عليك الضغط على تأكيد العملية وسيتم التحويل الفوري عبر خدمة سريع.