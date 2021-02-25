نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على آلاف الدولارات شهريًّا من لعبة ببجي الشهيرة 2021 بطريقة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على آلاف الدولارات شهريًّا من لعبة ببجي الشهيرة 2021 بطريقة سليمة مضمونة ، تُعد لعبة بيجي من أكثر الألعاب شهرة في العالم العربي بأكمله، وبصفة خاصة بعد ظهور ببجي موبايل Pubg mobile أصبحت اللعبة متاحة في أى وقت وأى مكان، بعد أن كانت النسخة الوحيدة المتاحة على جهاز الكمبيوتر ولا يُمكن لعبها إلا عن طريقه، استطاع الهاتف المحمول اصدار نسخته المتاحة للعبة الأمر الذي نال على اعجاب واستحسان الكثيرين، وتعتمد لعبة بيجي على سرعة الانترنت فكلما زادت سرعة الانترنت تتمكن من الاستمتاع باللعبة بشكل لأفضل دون تقطيع سواء على شبكة الواى فاى أو شبكة الهاتف المحمول بحكم لعبها أون لاين، تحتاج Pubg إلى موبايل ذا ذاكرة عشوائية كبيرة 2 جيجا ومساحة تخزين لاتتعدى 2 جيجا بايت ونظام اندرويد 1.5 فيما فوق.

طريقة الحصول على آلاف الدولارات شهريًّا من لعبة ببجي الشهيرة 2021 بطريقة مضمونة

لم تكن الألعاب الإلكترونية لمجرد التسلية فقط، ولكن تُمكنك أيضًا من تحقيق الربح والحصول على آلاف الدولارات شهريًّا بطريقة سهلة، وأكثر الألعاب الإلكترونية شهرة لكسب المال لعبة بيجي الشهيرة التي تم إصدارها عام 2017 م على يد الايرلندي Brendan Greene البالغ من العمر 43 عامًا، حيث يمكنك الربح من لعبة بيجي بعدة طرق.

طريقة الربح عن طريق اليوتيوب

يُعد اليوتيوب الأكثر شهرة وربحًا للأموال في العالم بأكمله، فيُمكنك إنشاء قناة خاصة بك تقوم فيها بشرح اسرار لعبة بيجي وكيفية شحن شدات بيجي، أو عمل بث مباشر أثناء لعبك Pubg ولا يشترط احترافك في اللعبة، فتستطيع عمل شئ بسيط ومسلي يجذب آلاف المشاهدين يوميًّا وتحصل على آلاف الدولارات شهريًّا، ويُمكنك أيضًا الربح عن طريق نشر الفيديوهات على الفيس بوك من خلال تفعيل الربح و اتباع شروطه جيدًا.

طريقة الربح عن طريق مساعدة الآخرين

تستطيع عرض المساعدة على الصفحات الخاصة بالألعاب على ( الفيس بوك والواتس اب ) لمساعدة الذين يريدون تقوية حساباتهم والارتقاء بمستواهم، ويُمكنك أيضًا عمل حسابات على لعبة ببجي ووصولها لمستويات مرتفعة وبيعها بعد ذلك.

الربح من خلال منصة playvig

يُمكنك الربح من خلال منصة playvig عن طريق تثبيت البرنامج على الهاتف واختيار لعبة ببجي وتنفيذ مهامك داخل اللعبة، وخلال انتهاء كل مهمة ستحصل على عدد من النقاط، مما يؤدى إلى ظهور اعلانات لا تقوم بغلقها بل اتركها تعمل للنهاية لأنها ستعطيك عدد من النقاط، وخاصة إذا تم ايقاف برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك، وعند وصولك 6500 نقطة فأصبحت تمتلك 5 دولارات يمكنك سحبهم عن طريق الباى بال التي تستغرق أسبوعًا.