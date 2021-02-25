كيفية تحميل فورت نايت الموسم الجديد 2021 بالخطوات fortnite epic games

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عمر شويل - جدة من أكثر الألعاب إلكترونيا بحثا تأتي لعبة fortnite epic games وعن كيفية تحميل فورت نايت الموسم 5 الحالي 2021، وهي لعبة فيديو إلكترونية صدرت في عام 2017 ونالت شهر عالمية، وفيها يبحث اللاعب عن البقاء للنهاية، وتبدأ قصة اللاعب بحدوث عاطفة عالمية تؤدي لاختفاء نحو 98% من السكان بالكرة الأرضية، ثم تظهر مخلوقات أخرى تشبه زومبي تهاجم الباقيين ليظهر غيبك جيمز للمساعدة.

كيفية تحميل فورت نايت fortnite

لعبة fortnite epic games بسهولة تحميلها على كلا من:

الهاتف الذكي لجميع أنظمة التشغيل (الأندرويد- والايفون- أي أو اس- ماك).

كما يتم تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة نظام تشغيل (بلاي ستيشن- مايكروسوفت اوفيس- ويندوز).

تنزيل لعبة فورت نايت fortnite

بسهولة كما ذكرنا يمكنك الدخول على موقع لعبة فورت نايت، وتحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر، وكذلك فورت نايت للاندرويد من متجر جوجل بلاي، وكذلك لهواتف الآيفون من متجر آب ستور، وقد وصل مستخدمي اللعبة لأكثر من 250 مليون شخص.

فكرة لعبة فورتنايت

تقوم إيبك جيمز fortnite epic games بمساعدة الناجين بعد العاصفة من مخلوقات تشبه الزومبي، حيث يتم بناء أسلحة للمساعدة في القتال وتدمير هم، وذلك من خلال جوالات التي تقدمها اللعبة، وهدف اللعبة هي البقاء على قيد الحياة بمتعة في اللعبة في البناء وإطلاق النيرات.

مميزات لعبة fortnite epic games

اللعبة جماعية يصل إلى 100 لاعب تبدأ في عالم مفتوح

تهبط من المظلة إلى ساحة القتال الشاسعة

تحاول الوصول للفوز في النهاية نحو معركة البقاء

بها تقوم العواصف الثلجية وقتال الوحوش التي تظهر لك

اللعبة بها الكثير من أحوال الطقس المختلفة في جو من المغامرة

فيديو إحدى العاب فورت نايت Creative Destruction

هذه اللعبة يتم تحميلها على جوالك الأندوريد، وتحتاج إلى مساحة ذاكرة 76M، والإصدار الحالي 2.0.5161، تتطلب أندرويد 4.1 فالأحدث، وتحميل تحميل اللعبة لأكثر من 10 ملايين عملية تثبيت.

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